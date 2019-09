Resem pv’s na controles in Leopoldstraat en Foxemaatstraat Gemeente plant ook tweede fietsstraat dit najaar Toon Verheijen

14u30 0 Kalmthout De politiezone Grens voert sinds 1 september regelmatig controles uit in de Leopoldstraat die een fietsstraat is geworden. Ook in de Foxemaatstraat en aanpalende straten werden controles uitgevoerd. Dat resulteerde in heel wat pv’s.

De controleacties in de Leopoldstraat, een fietsstraat, vonden vooral tijdens de spitsuren plaats. Tijdens de eerste maand werden in totaal zeven processen-verbaal opgesteld voor het negeren van het inhaalverbod en heel wat bestuurders werden aangesproken op overdreven snelheid. De politie gaat vanaf nu ook effectief snelheidscontroles uitvoeren. Op het kruispunt van de Foxemaatstraat, Heikantstraat en de Driehoekstraat vinden sinds 1 augustus regelmatig controles plaats. Het gaat dan vooral om controles op snelheid in de zone 30 en het respecteren van de voorrangsregels. Tijdens tien snelheidsmetingen passeerden er 1.818 voertuigen. 81 daarvan begingen een overtreding en kregen een boete. De politie stelde ook een aantal pv’s op voor andere overtredingen, zoals het negeren van voorrangsregels, gsm-gebruik en rijden zonder gordel.

De gemeente Kalmthout blijft verder inzetten op veilige fietsverbindingen op haar grondgebied. Na de fietsstraat in de Leopoldstraat komt er nu een tweede traject. Die fietsstraat loopt vanaf de spoorwegovergang van de Frans Raatsstraat, langs de René Willemestraat tot en met de Warandalei. Op die manier krijgen de vele fietsers die dat traject gebruiken een meer veilige verbinding tussen de twee autovrije stukken fietsostrade. De verkeersborden en wegmarkeringen worden tegen begin november geplaatst.