Repetitiekot uitgebrand Patrick Lefelon

26 juli 2020

23u19 0

In de Eikenlaan in Kalmthout ging zondag in de vooravond een houten tuinhuis in de vlammen op. Het werd vooral gebruikt door een muziekband om te repeteren. De brandweer zorgde ervoor dat het vuur zich niet uitbreidde naar de omgeving. Het tuinhuis zelf brandde volledig af.