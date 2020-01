Recordeditie: 500 sportievelingen leven zich uit op Heicross Ben Conaerts

26 januari 2020

14u55 0 Kalmthout De Heicross kende zaterdag een recordeditie. Bijna 500 sportievelingen van allerlei leeftijden namen aan het veldritevenement in het centrum van Heide-Kalmthout deel.

Fietsclub Lukebikers geeft met de jaarlijkse Heicross jong en oud de kans om kennis te maken met het veldrijden. Bijna 500 sportievelingen – onder wie voormalig veldrijder Rob Peeters - gingen zaterdag op de uitnodiging in en kwamen zich aan de Heidestatieplaats uitleven op de crossfiets. Daar wachtte hen een parcours van 1,9 kilometer dat bezaaid was met allerlei hindernissen. Zo moesten de crossers onderweg verschillende balkjes, trappen en enkele zandstroken overwinnen.

Leuke extra is dat er ook voor de jongste crossertjes een aangepast parcours werd voorzien. Met hier en daar een helpende hand van papa of mama konden ook zij in de voetsporen van toppers als Wout Van Aert en Mathieu van der Poel treden. “We maken er iedere keer een veldritspektakel van voor de hele familie, pal in het centrum van Heide-Kalmthout”, zegt Arvid Vanwesebeeck van de Lukebikers. “In plaats van iedereen naar de cross te laten gaan brengen wij de cross naar hen.”

Supportersdorp

De toeschouwers konden zich intussen verwarmen in het supportersdorp, waar ze konden genieten van een drankje en een hapje én een perfect zicht hadden op de meest spectaculaire delen van het parcours. De opbrengst van de drank- en eetstandjes gaat bovendien naar Kom op tegen Kanker. “De vorige jaren werd er een bedrag van ongeveer 3.000 euro ingezameld”, zegt Arvid. “We verwachten dat we deze keer opnieuw rond dat bedrag zullen uitkomen.”