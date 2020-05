Rampenplan afgekondigd voor zware brand bij Oud Papier Michel in Kalmthout Patrick Lefelon

04 mei 2020

Er is een zware brand aan de gang bij Oud Papier Michel aan de Brasschaatse sesteenweg in Kalmthout. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd.

In de opslagplaatsen van Papier Michel zijn twee brandhaarden aangetroffen die de brandweer op dit moment onder controle houdt. Er is geen onmiddellijk gevaar voor omwonenden. Zij worden wel gevraagd bij rookhinder de ramen en deuren gesloten te houden. Burgemeester Lukas Jacobs is ter plaatse.