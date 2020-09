Putse Moer kreunt onder extreme droogte Ben Conaerts

13 september 2020

12u16 0 Kalmthout ’s Winters een populaire schaatsplaats, nu geen druppeltje water te bespeuren: het blijft vreemd hoe de extreme droogte van de voorbije maanden de Putse Moer transformeert. Onze fotograaf trok grote ogen en kwam terug met een aantal indrukwekkende beelden.

“Het is niet de eerste zomer dat de Putse Moer volledig droogstaat”, licht Luc Jordaens van Natuurpunt Noorderkempen toe. “Ook vorige zomer kwam het ven reeds droog te vallen. Dat is natuurlijk een enorm probleem voor de aanwezige fauna en flora. Bepaalde amfibieën kunnen zich wel redden, maar ideaal is het allerminst.”