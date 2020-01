Psychiatrisch patiënte is finaliste voor Miss Benelux Beauty: “Ik wil vooroordelen de wereld uit helpen!” emz

29 januari 2020

18u57 3 Kalmthout In juni dingt Amber Wilmsen (20) mee naar het kroontje van Miss Benelux Beauty 2020-2021. Het lingeriemodel uit Kalmthout kampt met de persoonlijkheidsstoornis borderline. Met haar deelname aan de missverkiezing wil ze heel wat vooroordelen de wereld uithelpen. “Ik zit dan wel in de psychiatrie, toch sta ik er maar!”, zegt Amber.

Via haar Instagramprofiel werd Amber benaderd door het comité van Miss Benelux Beauty, een schoonheidswedstrijd die in 2016 de wereld ingeroepen werd. Op zondag 1 december nam ze deel aan allerlei selectieproeven. “Toen ik te horen kreeg dat ik mocht deelnemen aan de finale, sprong ik echt een gat in de lucht”, zegt Amber. Tijdens haar selectie kreeg de kandidate ook vragen over het feit dat ze in de psychiatrie verbleef. “Maar die heb ik vlot beantwoord”, lacht ze.

Zelfvertrouwen opkrikken

De deelname van Amber is geen evidentie, aangezien ze een zware periode achter de rug heeft. Sinds haar zeventiende doet ze aan modellenwerk, voornamelijk als lingeriemodel. Niet lang daarna kreeg ze te kampen met anorexia. “Nadat ik afgestudeerd was aan de middelbare school, ben ik orthopedagogie gaan studeren. Voor die opleiding moest ik veel reflectieverslagen schrijven. Toen is het fout gelopen, omdat ik mezelf zo vaak tegenkwam. Ik ben gecrasht. Wanneer ik aan het begin van 2018 in de psychiatrie terechtkwam, bleek dat ik naast anorexia de persoonlijkheidsstoornis borderline en een posttraumatische stressstoornis had”, legt ze uit.

In augustus 2019 werd Amber opnieuw opgenomen, deze keer in Bethanië in Sint-Antonius Zoersel. “Toen ze te weten kwamen dat ik misschien zou deelnemen aan de finale van een missverkiezing, vroegen ze zich af of ik al niet te veel aan mijn hoofd had. Maar het lijkt of mijn leven in de psychiatrie op pauze staat, dat wil ik niet. Ik wil blijven doorzetten. Miss Benelux Beauty is een uitgelezen kans om mijn zelfvertrouwen terug op te krikken, nadat er veel dingen gebeurd zijn die eigenlijk niet mochten gebeuren”, zegt Amber.

Stigma doorbreken

Als voorbereiding op Miss Benelux Beauty moeten de veertien finalisten zich ook inzetten voor het goede doel. Alle deelneemsters verkopen steunkaarten voor vzw P’tit Papillon. Verder moeten ze ook een eigen goed doel kiezen waar ze actie voor willen ondernemen. “Ik heb uiteraard gekozen voor stigWA, het project van PZ Bethanië dat de vooroordelen over psychiatrie wil doorbreken”, zegt Amber. Het 20-jarig model schaart zich volledig achter het gedachtegoed van stigWA. “Ik wil met mijn deelname aan de missverkiezing ook zélf de vooroordelen over de psychiatrie de wereld uit helpen. Hoewel ik het vaak moeilijk heb, ga ik er toch voor. Ik wil bovendien graag mijn stem laten horen in de maatschappij. Sociale media zorgen immers voor het gevoel dat alles rozengeur en maneschijn is. Met mijn eerlijkheid op Instagram wil ik tegengas geven aan dat waanbeeld”, aldus Amber.

Daarnaast wil Amber ook het ideaalbeeld van het magere model doorbreken. “Als vroeger anorexiapatiënt is het voor mij moeilijk om naast smallere meisjes te staan. Maar ik wil met mijn deelname tonen dat ook de iets vollere dames er mogen zijn. De gedachte dat die niet mooi zouden zijn, vind ik ronduit degoutant”, klinkt het.

De finale van Miss Benelux Beauty vindt plaats op zondag 28 juni in Plopsaland. Met haar ongebreidelde inzet voor stigWA hoopt Amber de titel ‘Charity Queen’ binnen te halen. “Al hoop ik stiekem toch ook wel op de belangrijkste titel van ‘Miss Benelux Beauty 2020-2021’”, verklapt Amber.