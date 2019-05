Provincie geeft cohousing groen licht, maar aantal woningen wordt gehalveerd van 24 naar 12: “Vreemde beslissing” Toon Verheijen

21 mei 2019

19u07 5 Kalmthout Projectontwikkelaar HEEM heeft van de provincie dan toch een verkavelingsvergunning gekregen voor een cohousing aan Noordeind in Kalmthout. Eén probleem: het aantal woningen moet van 24 naar 22 én de gemeenschappelijke zwemvijver komt er niet. “Een vreemde beslissing. We beraden ons nog over wat we nu gaan doen”, klinkt het bij HEEM.

HEEM bouwde in het (recente) verleden al cohousingprojecten in de Quarantainestallen in Essen en op het domein van Kasteel Boterberg. De ontwikkelaar had zijn oog laten vallen op een groot terrein aan Noordeind tegenover Boterberg. Het gaat strikt gezien om twaalf villapercelen, maar de ontwikkelaar wilde die deels samenvoegen tot vier percelen voor bebouwing. De andere acht zouden dan gewoon bos blijven.

De bedoeling was om er dan een 24-tal compacte woningen te bouwen met enkele gemeenschappelijke ruimtes. Pikant detail: de bekende Antwerpse bankier Hector Carlier, die aan de overkant kasteel Boterberg bezit, kocht de gronden ooit met de bedoeling ze onbebouwd te laten.

Vreemd

De gemeente weigerde enkele maanden geleden de omgevingsvergunning nadat het tal van negatieve adviezen kreeg. Het gaat volgens de gemeente om een terrein dat geprangd ligt tussen een drukke gewestweg en de spoorweg, wat net haaks staat op de visie om bestaande open ruimte te vrijwaren.

Daarop trok HEEM naar de bestendige deputatie. De projectontwikkelaar kreeg in beroep wél een verkavelingsvergunning. Alleen: HEEM is er niet gelukkig mee. “Het is in onze ogen een beetje een vreemde uitspraak”, zegt Joeri Bal. “We kiezen bewust voor 24 compacte woningen met een gemeenschappelijke zwemvijver, maar in de vergunning die we nu krijgen mogen er maar 12 gebouwd worden. Maar er wordt niet gesproken van de grootte. En nog vreemder: we mogen geen gemeenschappelijke zwemvijver voorzien, maar als we die twaalf woningen zouden bouwen mogen we daar wel een (klein) zwembad aanbouwen. Dat moet zelfs niet meer aangevraagd worden. Heel vreemd allemaal.”

Gemeente niet in beroep

HEEM beraadt zich over de nu te nemen stappen. “We gaan in elk geval op deze manier niet verder met het project, want dit past niet in de visie van cohousing. Het is niet de bedoeling dat we er twaalf villa’s gaan neerpoten.”

Ook de gemeente zelf is niet helemaal tevreden met de beslissing van de provincie. “We blijven van mening dat die locatie niet geschikt is voor bebouwing”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Maar we hebben we beslist om niét in beroep te gaan. We zouden die procedure kunnen voeren, maar dan moet je een sterk onderbouwd en sluitend dossier hebben. En strikt gezien weten we dat die percelen nu nog ingekleurd zijn als bouwgrond.”