Projectontwikkelaar doet nieuwe aanvraag voor project aan Missiehuislei Alfons Schryvers

12 juli 2019

10u56 0 Kalmthout Steen Vastgoed heeft bij de gemeente Kalmthout een nieuwe aanvraag ingediend voor zijn project aan de Missiehuislei. Een eerdere aanvraag werd, mede door protest van een plaatselijk actiecomité, geweigerd. Met een brief aan de inwoners van Kalmthout wil de projectontwikkelaar nu vermijden dat er verkeerde informatie wordt verspreid. “Wij willen iedereen correct informeren”, zegt de projectontwikkelaar.

Het domein Missiehuislei, met een oppervlakte van meer dan 5 hectaren, ligt in een woonparkzone waarbinnen stedenbouwkundig villa’s mogen gebouwd worden met een gemiddelde bebouwingsdichtheid tussen de 5 à 10 woningen per hectare. In principe kunnen dat 24 villa’s zijn. “Sinds 2015 werken we aan een visie over de ontwikkeling van dit domein in nauwe samenwerking met de gemeente. Vanaf het begin was het voor iedereen duidelijk dat een klassieke verkaveling met individuele percelen niet wenselijk is. Samen met de gemeentelijke diensten kwamen we tot de conclusie dat twee gebouwen met appartementen een betere invulling zou zijn.

In 2017 werd een eerste vergunningsaanvraag ingediend”, zegt Jonathan Goossens van Steen Vastgoed uit Kapellen. “Dit voorstel beantwoordde echter niet volledig aan de verwachtingen van de overheidsinstanties met een negatief advies als gevolg. Een tweede aangepaste vergunningsaanvraag, eind 2018, kreeg wel een positief advies van de gemeentedienst. Maar we kregen geen vergunning omwille van protest uit de buurt. Opnieuw hebben we ons oor te luisteren gelegd en getracht te zoeken naar oplossingen. Het resultaat hiervan is de basis voor de huidige aanvraag.”

De verschillen van de huidige aanvraag zijn opvallend volgens Jonathan Goossens van Steen Vastgoed. “We houden het nog steeds op twee gebouwen, maar we gaan van vier naar drie bouwlagen. Hierdoor daalt ook het aantal woongelegenheden van 34 naar 28 en de bouwdichtheid daalt van 6,7 naar 5,5 woningen per hectare. Bovendien komt er een extra groenaanplant van 259 nieuwe inheemse bomen en 5060 struiken. Voor elke gerooide boom komen er nu 5 nieuwe inheemse exemplaren in de plaats. Om tegemoet te komen aan de bezwaren werd de tweede oprijlaan aan de Van Dammedreef geschrapt en vervangen door een voet- en fietsweg. Er zal dus slechts één toegang zijn voor het project. De impact inzake mobiliteit zal beperkt zijn met de goede ontsluiting aan de Kapellensteenweg. Bovendien voorzien we aan de kant van de Van Dammedreef een publiek bos van 1,5 ha. Het publiek zal kunnen genieten van extra groen wat nu nog verscholen is achter een omheining. Wij zijn overtuigd dat de huidige aanvraag een zeer kwaliteitsvol project is dat inspeelt op de visies in Kalmthout.”

Brief

Omdat Steen Vastgoed zoekt naar een afstemming tussen de verschillende partijen kreeg iedereen een brief in de bus. “Die moet bewoners inzicht geven in de inhoud van de aanvraag maar ook de deur openzetten voor feedback. Bovendien willen we een globaal beeld krijgen van het aantal voorstanders van onze omgevingsaanvraag.”

Een gedetailleerde omschrijving van het project is te vinden op www.steenvastgoed.be/blog. Bewoners, die nog met vragen zitten, mogen altijd mailen naar info@steenvastgoed.be, bellen naar 03/666.79.46 of binnenspringen in het kantoor aan de Hoogboomsteenweg 181 in 2950 Kapellen.