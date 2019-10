Pop-up BIN-café voor alle informatie rond inbraakpreventie Toon Verheijen

07 oktober 2019

Verschillende buurtinformatiewerken organiseren op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober een BIN-café op het Willy Vandersteenplein in Heide. Bezoekers kunnen er terecht voor informatie over buurtinformatienetwerken, maar ook voor info rond inbraakpreventie. De brandweer en politie zullen ook aanwezig zijn. Bezoekers krijgen een gratis drankje aangeboden en voor de kinderen is er een springkasteel. Het pop-up BIN-café is op vrijdag open van 11 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Je kan er ook je fiets laten markeren. Daarnaast is er van 14 tot 19 oktober een infostand over buurtinformatienetwerken in Bib Kalmthout. Op woensdag 16 oktober kan je van 14 tot 17 uur aan de Bib terecht om je fiets te laten markeren. Op zaterdag 19 oktober staat er een infostand op het marktplein tijdens de wekelijkse markt. Ook daar kan je je fiets laten markeren.