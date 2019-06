Pintje op? Gooi bekertje in nieuwe witte vuilnisbak: Straatfeesten gaat milieuvriendelijke toer op Toon Verheijen

04 juni 2019

09u41 4 Kalmthout De organisatie van de Straatfeesten bereidt zich al voor op volgend jaar wanneer festivals verplicht herbruikbare bekers moeten gaan gebruiken. Ze introduceert op hun afvaleilanden dit jaar de witte vuilnisbak, waarin enkel plastic bekertjes mogen worden gegooid.

Festivals zijn volgend jaar wettelijk verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken om de afvalberg te verkleinen. “Hoe we dat moeten gaan aanpakken is nog niet helemaal duidelijk want dat zal een aardige investering vergen in materiaal én personeel en dat is niet evident voor een festival dat in de examenperiode valt”, zegt organisator Jan Van de Moer.

Maar de organisatie denkt alleszins al mee aan het milieu. “Onze frisdranken blijven we aanbieden in recycleerbare verpakkingen”, zegt Van de Moer. “Maar de plastic bekertjes willen we dit jaar afzonderlijk inzamelen. We breiden onze duidelijk zichtbare afvaleilanden dan ook uit met een witte container die uitsluitend bedoeld is voor plastic bekertjes. De bekertjes die we op die manier ophalen zullen daarna versnipperd worden en ook gerecycleerd worden.”

De Straatfeesten stelt na het festival de afvaleilanden ook ter beschikking van andere evenementen. “Zo kan de witte container wat ingeburgerd geraken en wordt het misschien sneller duidelijk dat die enkel voor de bekertjes dienen. Moeten we in de toekomst werken met herbruikbare bekers, dan kunnen we deze werkwijze blijven hanteren.Ook de foodtrucks doen hun duit in het milieuzakje en serveren hun lekkers alleen maar in recycleerbaar of afbreekbare verpakkingen.”