Paralympiër Peter Genyn is papa geworden Toon Verheijen

09 april 2020

13u42 0

Paralympiër Peter Genyn is momenteel de gelukkigste man op aarde. Hij is woensdagavond immers papa geworden van Vico Pierre. “Sportief gezien zullen er niet veel hoogtepunten zijn dit jaar, maar deze gebeurtenis zou sowieso op nummer één staan. Een echte mijlpaal en we zijn dolgelukkig!” De kleine Vico Pierre was bij de geboorte 51 centimeter groot en woog 3,5 kilogram.