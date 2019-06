Overlast na onweer in Kalmthout houdt aan: waterpeil zakt traag, gemeentelijk rampenplan nog tot na de middag van kracht Sander Bral & Toon Verheijen

20 juni 2019

13u15 44 Kalmthout Stevige onweersbuien hebben gisterenavond op verschillende plaatsen voor problemen gezorgd, vooral dan in het noorden van de provincie Antwerpen. In Kalmthout blijft het waterpeil van en rond de beek de Kleine Aa erg hoog, na de enorme regenval. De gemeentelijke fase van het rampenplan blijft ook na de middag nog zeker enkele uren van kracht en de brandweer is met zowat vijftig mensen aan de slag om nog steeds een honderdtal oproepen af te werken. De gemeente laat intussen weten dat ze het incident als ramp wil laten erkennen en dus een beroep wil doen op het Rampenfonds.

In enkele uren tijd viel gisterenavond in Kalmthout tot wel 100 liter water per vierkante meter uit de lucht, volgens burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) een “ongeziene” hoeveelheid. Heel wat straten liepen onder, riooldeksels kwamen omhoog en tal van woningen kregen water binnen. De schade bij heel wat inwoners is dan ook groot. De gemeente laat vanmiddag weten dat wie afval en grof vuil heeft als gevolg van de wateroverlast, dat morgen en zaterdag gratis naar het containerpark mag brengen.

De belangrijkste doorgangswegen zijn ondertussen weer opengesteld voor het verkeer, aangezien het water daar is weggetrokken. Twee gebieden blijven afgesloten: de omgeving van het Beekdal en Kruisbos tussen Achterbroek en Kalmthout en de omgeving van Handelaar en Zwanenberg. Beide gebieden liggen in het natuurlijk afwateringsgebied van de waterloop de Kleine Aa en aangezien ze laag gelegen zijn is heel wat water van omliggende straten er de voorbije nacht naartoe gelopen.

Ook in het nabije Kapellen, waar gisteren ook enkele uren lang de gemeentelijke fase van het rampenplan van kracht was, blijven de hulpdiensten nog de hele dag actief. Er zijn meer dan tien brandweerploegen op de baan, stelt de gemeente, ook uit de brandweerposten Essen en Wuustwezel. Ook de Civiele Bescherming en de gemeentediensten helpen mee.

Campus palliatieve zorg ontruimd

In Wuustwezel overstroomde gisteren de campus Coda voor palliatieve zorg van het AZ Klina door het noodweer. “Er waren op het moment van de overstroming zeven patiënten aanwezig", zegt Joanne De Roeck van Klina. “Eén patiënt is samen met zijn familie naar huis. De andere zes zijn overgebracht naar campus Klina in Brasschaat en werden daar op één afdeling opgenomen. De arts en de verpleging van Coda blijven bij hun patiënten zodat ze ook in het ziekenhuis verder voor hun patiënten kunnen zorgen. Ook de familie blijft bij hen. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de campus terug geopend kan worden.”

Meer dan tweehonderd oproepen in Kalmthout

Brandweer Zone Rand had zijn handen vol. In Wuustwezel alleen kwamen er al meer dan 200 oproepen binnen. “We hebben alle beschikbare middelen van zowel hulpdiensten als gemeentediensten ingezet om de wateroverlast actief te bestrijden”, klinkt het bij de brandweerzone. “Alle pompen waren met prioriteit op de baan. We zaten met een ongeziene situatie door de zeer intense regenbui.”

“De oproepen kwamen van over heel ons grondgebied: noord, oost, zuid, west en centrum”, benadrukte Kalmthouts burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Voor een gemeente met zo’n grote oppervlakte is dat erg ongezien. We zaten met een uitzonderlijke situatie die we nog niet veel meegemaakt hebben. We zaten echt in de kern van de bui, voor langer dan een uur.”

“Er was ook wateroverlast in enkele zorginstellingen, die mensen konden intern geëvacueerd worden naar bovengelegen verdiepingen”, aldus Jacobs. De civiele bescherming heeft extra pompen aangeleverd om de woonwijken in Kalmthout zo snel mogelijk aan te pakken.

Ook in Kapellen rampenplan afgekondigd

In Kapellen stonden verschillende straten onder water of lagen er grote plassen. “Brandweer, politie en gemeentediensten doen wat ze kunnen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Er werd versterking opgeroepen bij de federale politie.”

Straten blank in Ekeren

Ook in het Noord-Antwerpse district Ekeren waren er problemen. De lokale politie moest Klein Heiken, de Driehoekstraat, de Slijkweg, de Veltwijcklaan en Schriek afzetten door wateroverlast.

De Antwerpse brandweer kreeg een 70-tal oproepen voor wateroverlast en stormschade, waarvan ongeveer 45 uit Ekeren. Naast de straten die blank kwamen te staan liepen ook veel kelders onder water. De brandweer stuurde extra ploegen op de baan, waarvan zes richting Ekeren. In totaal zijn er veertig interventieploegen actief in alle districten.

De hulpdiensten vragen voor niet dringende oproepen het gratis nummer 1722 te gebruiken.