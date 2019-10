Ouders reageren boos op gedwongen sluiting kinderopvang Sascha : “We vertrouwen nochtans graag ons dierbaarste bezit aan haar toe” Toon Verheijen

03 oktober 2019

19u11 18 Kalmthout Kinderopvang Sascha in Heide dreigt eind oktober definitief de deuren te moeten sluiten na een klacht en verschillende controles. Het Agentschap Opgroeien (vroeger Kind & Gezin) haalt een hele resem inbreuken aan en verwijt de verantwoordelijke van de opvang geen inzicht te tonen om zaken te verbeteren. Zo wordt de opvang onder meer verweten slecht te communiceren met kinderen en niet altijd even goed op hen te letten. Alle ouders reageren onthutst en verbolgen. “We laten nochtans ons dierbaarste bezit hier vol vertrouwen achter”, klinkt het nagenoeg in koor.

Begin deze week kreeg de verantwoordelijke van de kinderopvang Sascha via een brief van Agentschap Opgroeien te horen dat vanaf 28 oktober er geen enkel kind nog mag opgevangen worden in haar kinderopvang. Volgens twee klachten en verschillende inspectiebezoeken zouden er een hele resem tekortkomingen zijn zoals te veel kinderen, te weinig begeleiders, te grote leefgroepen, geen participatie van de gezinnen, een kind zou in de schommelstoel in slaap gevallen zijn, bepaalde handelingen zoals het spoelen van de neus wordt niet aangekondigd. Of zou tijdens een controle een kind met één arm omhoog getrokken zijn.

Verontwaardiging

Sascha van de Lande baat nu sinds acht jaar haar kinderopvang aan de Kapellensteenweg in Heide uit. Sandra Dieleman haar twee kinderen gaan ondertussen al een tijdje naar school, maar brachten de eerste jaren door in de crèche. “Toen we het allemaal lazen moesten we toch wel even slikken”, vertelt Sandra Dieleman. “We hebben nooit ook maar één opmerking kunnen geven over de opvang. Het is iemand die dat met hart en ziel doet. Natuurlijk zijn er wel eens kleine dingen die anders kunnen, maar dat zal overal wel zo zijn. Veel van de opmerking zijn ook redelijk vaag en dan nog dikwijls gebaseerd op vermoedens. Kinderen niet altijd geregistreerd ? Soms is het gewoon heel hectisch dat het misschien niet meteen gebeurt. Sascha werkt keihard. Het is een heel aangename opvang met een familiale sfeer.” Ook bij de ouders die nu nog wel kinderen in de opvang hebben, is geen slecht woord te horen. “Wij zijn geschrokken en gefrustreerd”, klinkt het bij onder meer Stephanie Maes, Roeland Mondelaer en Stefan Alberteijn. “We worden hier ook met onze rug tegen de muur gezet en moeten maar zien dat we voor het einde van de maand een oplossing vinden. Sommige opmerkingen zijn echt te belachelijk voor woorden: kinderen laten huilen? Niet aankondigen dat je een neusje gaat spoelen? Eens met één arm omhoog trekken. Ouders die eerlijk zijn: dat gebeurt zelfs thuis meer dan regelmatig. Ga je een kind van twee op voorhand zeggen dat je de neus gaat spoelen? Veel succes ermee dan. En de veiligheid kan niet gegarandeerd worden? Er zijn nieuwe stopcontacten, deuren zijn niet open te krijgen, er hangt camerabewaking. Wij zijn als ouders niet honderd maar tweehonderd procent tevreden. Voor ons is Sascha een rots in de branding. Veel van ons hebben verschillende kinderopvangen bezocht en hebben bewust voor deze gekozen.” Een ouder vindt het ook vreemd dat er te veel kinderen zouden opgevangen zijn. “Vreemd dan dat wij meer dan eens een andere oplossing hebben moeten zoeken voor een van onze oudere kindjes omdat het hier al vol zat. Ook op vlak van hygiëne hebben we hier niets aan te merken. Integendeel zelfs. En dat onze kinderen niet alle dagen vlees en vis krijgen? Ja, en dan ?”

Beroep

Sascha zelf kan alleen maar aangeven dat ze is aangedaan door de steun van de ouders, maar wil liever op aanraden van haar raadsman niet reageren om geen procedurefouten te maken. Het Agentschap Opgroeien blijft in elk geval bij haar standpunt en zegt dat het een weloverwogen beslissing is geweest. “De hoofdreden is dat de zorginspectie vind dat de veiligheid van de kinderen niet voldoende gewaarborgd kan worden”, zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. “We hebben de opvanglocatie herhaaldelijk aangemaand om de tekortkomingen weg te werken. We merkten ook een gebrek aan inzicht en dat geeft ons dus weinig perspectief op verbetering.”

Sascha van de Lande kan tegen deze beslissing in beroep gaan en dan wordt de sluitingstermijn sowieso opgeschort. Na die procedure kan de beslissing tot sluiting opgeheven worden ofwel wordt ze opnieuw bevestigt.