Oud-strijder Jos Roosens overleden op 103-jarige leeftijd

29 januari 2020

Jos Roosens, met zijn 103 jaar de oudste inwoner van Kalmthout, is afgelopen zondag in alle stilte overleden in het GZA Sint-Vincentius. Jos was de laatste oud-strijder, medebezieler van de Chiro en gewezen medewerker van Caritas. Eind oktober vorig jaar was er nog een feestje voor Jos in het Sint-Vincentius. “Hoewel wij zijn gezegende leeftijd graag aan de gezonde lucht willen toeschrijven, verklapte Jos dat het geheim eigenlijk een dagelijks glaasje rode wijn is”, klonk het toen lachend. De afscheidsviering van Jos vindt plaats op 1 februari om 11 uur in de Sint-Jozefkerk in Heide. Jos heeft – wat zijn eigen wens was – zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap.