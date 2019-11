Oskar Seuntjes verkozen tot nationaal bestuurslid van Jongsocialisten (sp.a) Toon Verheijen

25 november 2019

10u18 0

Oskar Seuntjens uit Kalmthout is verkozen in het nationaal bestuur van de Jongsocialisten. De nieuwe nationaal voorzitter is Jaro Verberck uit Brussel. Vanuit de provincie Antwerpen werden Boris Janssens (Willebroek), Anton Obbels (Berchem) en Oskar Seuntjens (Kalmthout) verkozen. “Ik heb vol overtuiging beslist me kandidaat te stellen. Ik wil me volledig smijten om de jeugd weer vertrouwen te geven in een andere, solidaire politiek”, zegt Seuntjens. “Ik wil méér jongeren overtuigen van het belang zich te engageren in politiek. Als je de politiek namelijk negeert, gaat die zich vroeg of laat met jou bemoeien. We kunnen dus beter zélf de toekomst vormgeven.”