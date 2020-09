Oppositiepartij sp.a boos op De Lijn en Vlaamse regering: “Amper 1 van 73 bushaltes toegankelijk voor rolstoelgebruikers en amper 6 voor slechtzienden” Toon Verheijen

14 september 2020

09u40 0 Kalmthout Oppositiepartij sp.a dringt er bij vervoersmaatschappij De Lijn op aan om de bushaltes in Kalmthout toegankelijker te maken voor mindervaliden. In de heidegemeente is amper één van de bushaltes honderd procent rolstoeltoegankelijk.

Vlaams parlementslid Kurt De Loor van sp.a had de toegankelijkheidscijfers van de bushaltes opgevraagd bij minister Lydia Peeters (Open Vld). Voor de gemeente Kalmthout waren die cijfers niet meteen geweldig goed te noemen. “Van de 73 bushaltes van De Lijn in Kalmthout is er slechts één waar rolstoelgebruikers kunnen opstappen zonder hulp. Aan 19 haltes kunnen ze opstappen mits er hulp komt. Dus aan bijna 3 op 4 haltes in Kalmthout kunnen rolstoelgebruikers helemaal niet opstappen”, zegt spa-fractieleidster Verhaert.

Blinden en slechtzienden

Ook aan mensen die slecht zien, wordt niet veel aandacht besteed. “Slechts 6 haltes in Kalmthout zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbeltegels te plaatsen. Dat is veel te weinig”, zegt Verhaert. “Als we het gebruik van de bus willen promoten, moeten mensen in de eerste plaats natuurlijk ook kunnen ópstappen. We dringen er bij de gemeente dan ook op aan dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en met De Lijn rond tafel zit om de toegankelijkheid van de bushaltes te verhogen.”

Stiefmoederlijk

“Er is overduidelijk werk aan de winkel”, gaat Verhaert verder. “Het afschaffen van de Belbus was voor reizigers hier al een ferme streep door de rekening. Met die bus konden ook mensen met een motorische beperking vlot geholpen worden. Nu hebben we in Kalmthout Belbus noch toegankelijke haltes, zo blijkt. Tijd voor de gemeente om écht op tafel te kloppen bij de Vlaamse regering. De stiefmoederlijke behandeling van landelijke gemeenten als Kalmthout moet maar eens ophouden. Hier betalen mensen per slot van rekening óók belastingen.”