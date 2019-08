Openluchtcinema in Kalmthoutse Heide Sander Bral

06 augustus 2019

12u41 0 Kalmthout Voor het derde jaar op rij is de Kalmthoutse Heide begin augustus het decor van openluchtbioscoop. Sfeervolle films in het schemerdonker op een prachtige locatie met een zomers drankje. Nieuw dit jaar is dat Cinema op de Heide twee weekends inpalmt, samen goed voor vier films.

Afgelopen weekend konden bezoekers bij schemerlicht genieten van The Kings Of Summer (2013) en de Oscarwinnende film Hable Con Ella (2002). Cinema op de Heide is een initiatief van Clair Obscur in samenwerking met VIO Project Govio en de scouts en gidsen van Heuvel. Het project wordt gesteund door het gemeentebestuur en jongerenorganisatie JeuK for You.

Mede-organisator Mathijs Vancraeye spreekt van een succesvolle eerste filmweekend en hoopt ook deze week vele filmliefhebbers te mogen ontvangen. Vrijdag staat roadtripmovie Green Book (2018) op het programma en zaterdag wordt de Balkan-klassieker Black Cat, White Cat (1998) gedraaid. De inkom is telkens gratis.