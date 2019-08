Openbaar onderzoek voor reeks rioleringswerken Toon Verheijen

12 augustus 2019

12u44 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout heeft een openbaar onderzoek geopend in het kader van een reeks rioleringswerken die op de plannen staan in de Kastanjedreef, de Duinzichtlei en de Nieuwe Dreef .

Verschillende delen van de straat zijn nog niet volledig opgenomen in het openbaar domein. Om het rioleringsdossier te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de volledige wegbedding openbaar domein is want anders kunnen de werken niet uitgevoerd worden. Daarom start de gemeente de procedure op voor de nieuwe rooilijnplannen en de grondverwerving.

Als de rooilijnplannen zijn goedgekeurd en alle nodige gronden tot het openbaar domein behoren, kan de bouwvergunning worden aangevraagd en wordt de procedure opgestart om een aannemer aan te stellen. Ongeveer drie maanden later kan de aannemer de werken dan starten. In de praktijk zal dat ten vroegste in de zomer van 2020 zijn.