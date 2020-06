Openbaar onderzoek voor nieuwe brandtoren op Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

22 juni 2020

20u58 2 Kalmthout De gemeente Kalmthout heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een De gemeente Kalmthout heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide . Die komt naast de bestaande brandtoren. De oude toren wordt afgebroken.

Een nieuwe brandtoren is nodig voor een beter toezicht in brandgevaarlijke periodes. Op de nieuwe toren zijn ook betere communicatiemiddelen voorzien voor hulpdiensten. De kosten voor de nieuwe uitkijktoren worden geraamd op 475.000 euro. De nieuwe toren wordt 42 meter hoog. Het gaat om een stalen constructie die bestaat uit meerdere driehoeken en verdeeld is zeven segmenten van elke zes meter. Op een hoogte van 12 meter en 24 meter zijn ruime uitzichtplatformen voorzien. Zowel aan de trappen als voor de uitzichtplatformen zijn hoge, veilige borstweringen voorzien van verticale houten lamellen. Op een hoogte van dertig meter is er een speciaal platform voor de torenwachters.

Net als bij andere aanvragen, kan je als burger de plannen inkijken en bezwaren of opmerkingen indienen. Dat kan onder meer via https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/. Het openbaar onderzoek loopt tot 21 juli.