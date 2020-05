Open Vld vangt bot met voorstel om opcentiemen te verlagen als coronamaatregel Toon Verheijen

28 mei 2020

13u16 1 Kalmthout Oppositiepartij Open Vld had een extra gemeenteraad gevraagd om een voorstel van belastingsverlaging te bespreken. Oppositiepartij Open Vld had een extra gemeenteraad gevraagd om een voorstel van belastingsverlaging te bespreken. De partij wilde een verlaging van de gemeentelijke opcentiemen. Het voorstel werd door iedereen behalve Open Vld weggestemd.

De opcentiemen bedragen momenteel 690. Open Vld pleit ervoor om de opcentiemen voor ondernemingen die rechtspersoon zijn of voor panden waar een handelsactiviteit of een andere economische activiteit wordt uitgeoefend, te verlagen naar 575. Dat komt overeen met een daling van 1/6de of twee maanden coronacrisis.

Open Vld had speciaal gevraagd een extra gemeenteraad te houden omdat de beslissing voor eind mei moest doorgevoerd worden. Het voorstel werd uiteindelijk weggestemd. “De gemeenteraad keurde eerder, unaniem, een evenwichtig pakket steunmaatregelen van zo’n 400.000 euro goed voor inwoners, bedrijven en verenigingen in Kalmthout”, zegt CD&V-fractieleider Didier Van Aert. “Met onder meer de Kalmthout-bon, een lokale hinder- en compensatiepremie en een extra subsidie voor verenigingen is het ook een ruim pakket met voorstellen vanuit de meerderheid en de oppositie.”

Eenzijdig voorstel

Volgens de meerderheid zou het voorstel van Open Vld de gemeente nog eens 200.000 euro extra kosten. “Bovendien vonden we het niet doeltreffend. Vooral de eigenaars van heel wat panden met winkels, cafés en restaurants zouden van deze belastingverlaging profiteren. Niet de ondernemers zelf dus, die vaak een pand huren. Bovendien zou slechts 18 procent van de Kalmthoutenaren hiervan kunnen genieten. Alsof de andere 82 procent geen last heeft van de crisis”, merkt Didier Van Aert op.

“Opnieuw een eenzijdig voorstel op maat van de bedrijven, na eerder een ruim pakket steunmaatregelen voor de Kalmthoutse ondernemers, is een stap te ver voor ons. Bovendien sluiten we toekomstige maatregelen niet uit die zich eerder in de sociale sfeer bevinden. Denk maar aan steun voor gezinnen in armoede of andere maatregelen die het welzijn van onze inwoners ten goede komt.”