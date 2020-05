Open Vld pleit voor daling van opcentiemen: “Bedrijven kunnen alle extra steun gebruiken” Toon Verheijen

12 mei 2020

14u01 0 Kalmthout Oppositiepartij Open Vld pleit ervoor om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen in Kalmthout. Open Vld wilde daarvoor een vervroegde gemeenteraad afdwingen samen met alle andere oppositiepartijen, maar sp.a en Groen gingen niet mee in het verhaal. N-VA en Vlaams Belang steunen die vraag wel. Uiteindelijk besloot de meerderheid om de gemeenteraad op vraag van de andere drie toch met een week te vervroegen. “We zijn blij, want gemeenten hebben tot 20 mei nog de kans om de opcentiemen aan te passen en anders was het sowieso te laat”, zegt Inneke Bosmans van Open Vld.

Open Vld deed een maand geleden al eens het voorstel, maar dat werd toen door de meerderheid afgewimpeld omdat het niet wettelijk zou zijn. Dat is echter volgens Open Vld wel het geval en het zou een extra steun zijn voor de ondernemers. “Van 13 maart 2020 tot 11 mei 2020 ondervonden nagenoeg alle handelaars, ondernemers en zelfstandigen hinder door de coronamaatregelen. Het lijkt ons dan ook fair dat ze dan ook voor die periode niet belast worden”, zegt Inneke Bosmans (Open Vld). “Uit cijfers blijkt bovendien dat 15 procent van de bedrijven nood heeft aan extra centen om te kunnen overleven. Ze kunnen dus alle steun gebruiken zeker wanneer je weet dat bij die 15 procent ongeveer 30 procent van de werknemers is tewerkgesteld.”

Een kleine kanttekening: de opcentiemen zijn nu zo hoog omdat ze in 2013 mede dankzij de schepen van Financiën van Open Vld verhoogd werden.” Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V)

Verlaging

De opcentiemen bedragen momenteel 690. Open Vld pleit ervoor om de opcentiemen voor ondernemingen die rechtspersoon zijn of voor panden waar een handelsactiviteit of een andere economische activiteit wordt uitgeoefend, te verlagen naar 575. Dat komt overeen met een daling van 1/6de of twee maanden coronacrisis. “Er zijn natuurlijk andere scenario’s waarvoor het bestuur zou kunnen opteren. Zo zouden bepaalde bedrijfscategorieën zoals bakkerijen of grootwarenhuizen uitgesloten kunnen worden van de tijdelijke belastingverlaging. Een derde optie is enkel specifieke bedrijfscategorieën zoals hotels en restaurants te viseren voor een tijdelijke belastingverlaging.”

Weinig voordelen

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V), tevens voorzitter van de gemeenteraad, ziet er geen graten in om de gemeenteraad te vervroegen. “Wij willen zeker het debat aangaan”, zegt Jacobs. “Maar we hebben al een zeer uitgebreid pakket van steunmaatregelen en gaan er als landelijke gemeente al redelijk ver in. Op het eerste gezicht hebben we ook problemen met het voorstel omdat we voor heel wat bedrijven/handelaars/zelfstandigen niet meteen een voordeel zien, maar wel voor de huisbazen. Het lijkt ons niet meteen een doeltreffende maatregel. En bovendien een kleine kanttekening: de opcentiemen zijn nu zo hoog omdat ze in 2003 mede dankzij de schepen van Financiën van Open Vld verhoogd werden.”