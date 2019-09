Op huizen klauterende wasbeer houdt buurt al weken wakker: brandweer kan hem na twee uur ‘inrekenen’ ADA

14 september 2019

15u04 2

De bewoners van wijk De Greef in Kalmthout kunnen opnieuw rustig slapen. De afgelopen weken werden ze vaak uit hun slaap gehouden door een wasbeer die het leuk vond op daken en goten te klauteren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de brandweer opnieuw een oproep binnen. “Rond drie uur kreeg de brandweer van Kalmthout een oproep binnen dat de wasbeer gesignaleerd werd. We gingen met een ladderwagen te plaatsen en ook ANB en dierenopvang uit Kapellen zakten af naar Kalmthout”, vertelt burgemeester Lukas Jacob. Uiteindelijk kan de brandweer na twee uur proberen de wasbeer vangen. “Hij was onder een dakconstructie gekropen en daar heeft de brandweer hem kunnen vatten”, aldus de burgemeester.

Buurtbewoners zijn alvast erg tevreden dat de nachtelijke bezoeker gevat is en dat ze opnieuw rustig kunnen slapen.