OCMW geeft coronavoorlichting aan thuiszorgpersoneel: “Wees niet bang, maar wel alert” emz

12 maart 2020

12u29 1 Kalmthout De OCMW-dienst van de gemeente Kalmthout heeft donderdagochtend de personeelsleden van alle thuiszorgdiensten een extra voorlichting gegeven over hoe ze moeten omgaan met de coronacrisis. “Het is van groot belang dat we doorgaan met thuiszorg om te vermijden dat de meest kwetsbaren in een isolement verzeilen”, zegt Greet Buysen, adjunct-algemeen directeur van OCMW en de gemeente van Kalmthout.

Op woensdag besloot minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) alle dienstencentra en woonzorgcentra te sluiten. Ook in de Kalmthoutse dienstencentra en woonzorgcentra zijn bezoekers niet meer welkom, aangezien senioren de risicogroep vormen. In navolging van die beslissing besloot de gemeente de personeelsleden van alle thuiszorgdiensten bijeen te roepen. Daar kregen ze concrete informatie over het coronavirus, hoe het virus doorgegeven kan worden en welke maatregelen de thuiszorgers dienen te nemen om niet verder besmet te raken. Om dat te verwezenlijken, kregen de aanwezigen onder meer rollen keukenpapier, een desinfecterende gel, handschoenen en mondmaskers. “Als er een verhoogd risico op besmetting is, gebruik dan wegwerpbare schorten”, zegt Buysen.

Signaalfunctie

Volgens het OCMW hoeven de thuiszorgers zich niet onnodig ongerust te maken. “Het is belangrijk dat je de mensen waar je op bezoek komt, uitlegt waarom je extra voorzorgsmaatregelen neemt, om te vermijden dat ze in paniek raken. Wees niet bang, maar wel alert”, zegt Cindy de Roeve, apothekeres en voorzitster van de eerstelijnszorg Noorderkempen.

Toch hadden de thuiszorgers wel heel wat vragen. “Kunnen wij nog met de mensen naar de winkel gaan of eentje gaan drinken?”, klinkt het. “We vragen op een doordachte manier de risico’s daarvan in te schatten ”, antwoordt Buysen. Volgens haar hebben de thuiszorgers een belangrijke signaalfunctie. “Het is belangrijk om aan ons door te geven wanneer je symptomen als last van de luchtwegen en koorts vaststelt. Ook wanneer mensen in paniek raken of de hulp dreigt te moeten stopgezet worden, is een contact met de diensten aangeraden.”