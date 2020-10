Nieuwmoer krijgt er 28 sociale koop- en huurwoningen bij Toon Verheijen

06 oktober 2020

13u30 3 Kalmthout De gemeente heeft het licht op groen gezet voor 28 nieuwe sociale koop- en huurwoningen in Nieuwmoer. Het gaat om de eerste van drie fases van het masterplan dat is opgesteld voor het woonuitbreidingsgebied waar in totaal een honderdtal woningen komen. De start van de werken is voorzien voor 2021.

De gemeente Kalmthout kocht de voorbije jaren stelselmatig gronden op in het gebied tussen de Essensteenweg, Nieuwmoer Dorp en de Prelaat Deckersstraat. Ook intercommunale Igean is eigenaar geworden van een deel van de gronden. Het hele gebied werd in 2019 verkocht aan ARRO Antwerpen voor twee miljoen euro. Nu zijn de nodige vergunningen goedgekeurd voor de start van de eerste fase waarbij er achttien koopwoningen en tien sociale huurwoningen zullen gebouwd worden door Arro en De Ideale Woning. “Deze eerste fase bestaat uit twee woonerven rond een centraal groen plein”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “Die komen in het verlengde te liggen van de Theeuwstraat. Die wordt doorgetrokken, maar het blijft wel een doodlopende straat. De woningen zullen een hoevestijl krijgen met bakstenenarchitectuur, wat typisch is voor het landelijke karakter van Nieuwmoer.”

Trage wegen

Naast de woningen komen er ook 40 parkeerplaatsen en er worden deelwagens voorzien. Er komt ook bergruimte voor zo’n 120 fietsen. Door het gebied zullen ook verschillende trage wegen lopen. Er wordt ook zoveel mogelijk ruimte voorzien om regenwater te bufferen. Op het openbaar domein komen er 34 parkeerplaatsen in de Prelaat Deckersstraat tegenover de parochiezaal. “De Sint-Jorisgilde kan voorlopig haar activiteiten blijven behouden op hun huidige locatie in het woonuitbreidingsgebied. Een verhuis dringt zich pas op bij de realisatie van de volgende fase over enkele jaren. Zij krijgen een nieuwe plek even verderop aan de rand van het gebied”, aldus de burgervader nog.