Nieuwe structuur binnen gemeente moet een betere en efficiëntere samenwerking opleveren (en de burger ten goede komen) ADA

05 juli 2019

17u17 0 Kalmthout De Kalmthoutse gemeenteraad keurde de nieuwe personeelsformatie van de gemeente goed. Die nieuwe structuur zorgt ervoor dat de medewerkers van OCMW en gemeente beter en dus efficiënter kunnen samenwerken. Daaruit moet een betere dienstverlening volgen naar de Kalmthoutenaar.

De organisatie ‘gemeente Kalmthout’ is een samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het samengaan van die twee organisaties volgt uit het Vlaamse decreet. Los van die wettelijke verplichting, biedt het de gemeente Kalmthout de kans om anders en efficiënter te gaan werken. Een nieuwe organisatiestructuur is daarbij een belangrijke stap.

Door die organisatiestructuur komen er enkele nieuwe functies bij. De meest in het oog springende zijn een afdelingshoofd vrije tijd (cultuur, jeugd, sport…) en een afdelingshoofd burger en welzijn. Hun taak bestaat erin mee beleid uit te werken en de werking van de verschillende diensten meer op elkaar af te stemmen om zo tot een beter aanbod naar de burger te komen. Kalmthout stapt af van het klassieke organogram en brengt zijn dienstverlening onder in vier domeinen: Burger en Welzijn, Omgeving, Vrije Tijd en Personeel en Organisatie

De eerste stappen naar die nieuwe organisatiestructuur zijn officieel gezet, in de praktijk maken zowel het management als de medewerkers er in de praktijk al werk van. ICT en communicatie, personeel en financiën. Het zijn maar enkele voorbeelden van diensten die zowel voor OCMW en gemeente werken op dit moment. De andere domeinen volgen later nog.

