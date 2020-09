Nieuwe start van het beachduo Koekelkoren-Van Walle meteen beloond met brons Dankzij contacten in Nederland terug actief in het zand Walter Vereeck

02 september 2020

19u36 0 Kalmthout Wilco Nijland is de organisator van de ‘Eredivisie beach volleybal tour’ in Nederland en van het topevenement ‘King of the Court’. Hij zorgde ervoor dat onze nationale beachtoppers Dries Koekelkoren en Tom Van Walle een wildcard kregen voor de toernooien in Herenveen en Breda.

De lange onderbreking is achter de rug.

“We zijn blij dat we alweer kunnen beachvolleyballen”, grijnst Tom Van Walle met de bronzen medaille om de hals. “Je conditie maandenlang onderhouden - beperkt met alleen maar dagelijkse trainingen - is niet de beste motivatieprikkel om iedere keer die inspanningen te leveren. Je verlangt vanzelfsprekend naar wedstrijden. Je wilt je meten met een tegenstrever om te zien hoe ver je staat en hoe snel de progressie verloopt. Die kans kregen we vorig weekend in Herenveen tijdens het Dela Eredivisie Beachtoernooi. Zaterdag en zondag zijn we uitgenodigd in Breda en dan ontmoeten we niet alleen de Nederlandse top, maar ook teams uit Quatar en Chili. Het spelpeil zal er hoog zijn en dat is net wat we wensen.”

Het deed deugd om vorige week meteen op het podium te eindigen?

“Natuurlijk”, glimlacht de linkshandige aanvaller. “In Nederland ligt het niveau erg hoog, met profspelers die in het internationaal circuit erg knap scoren. Deze confrontaties hebben we nodig. Zaterdag ging het vrij vlot in Herenveen en op zondag verloren we de halve finale tegen de latere winnaars, De Groot-Van de Velde. Voor de derde plaats hielden we onze trainingspartners Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven netjes achter ons. Bij onze noorderburen zien ze trouwens de buitenlandse teams graag komen. In België word je meer als een indringer beschouwd, maar in Nederland benaderen ze dat als een verrijking van hun eigen circuit”.

Toch blijft de onzekere toekomst als een donkere wolk boven het beachvolleybal hangen?

“We staan voor een korte wedstrijdperiode”, bevestigt de 33-jarige volleyballer. “We hebben nu deze twee beachtoernooien in Nederland op het programma staan. Dan beginnen we volgende woensdag aan het topspektakel ‘King of the Court’ in Utrecht en daarna volgt van 16 tot 20 september het EK beachvolleybal in Jurmala. Het beachvolleybal in Letland is erg populair. Het vrouwenduo Graudina-Kravcenoka start als favoriet en bij de mannen zijn Plavins-Smedins, derde op de Olympische Spelen van Londen, nationale helden. De beste beachteams van Europa zullen aanwezig zijn. Maar daarna valt alles stil. Er is geen enkel internationaal beachtoernooi gepland tot januari 2021. Na de lange onderbreking wegens Covid-19 wacht ons dus opnieuw een nieuwe ‘offseason’ periode waarbij we moeten verder werken. Het wordt een moeilijke evenwichtsoefening. Als topsporter is het op mentaal vlak een lastige opdracht om hongerig te blijven en alweer nieuwe subdoelen voorop te stellen, zonder de moed te verliezen. Niets doen is immers geen optie. We zijn zowat verplicht om te blijven trainen want we willen ons niveau behouden en zelfs verbeteren tussen al die internationale topatleten.”