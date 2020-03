Nieuw wapen tegen de vervelende processierups: een nestkastje Toon Verheijen

18u03 0 Kalmthout Verschillende gemeenten plaatsen tientallen vogelnestkastjes als nieuw natuurlijk hulpmiddel in strijd met de processierups. Zo hebben arbeiders van zowel de gemeente Essen als Kalmthout tientallen mezenkastjes opgehangen. In Essen springen zelfs enkele scholen mee op de kar.

Processierupsen zijn al jaren een plaag. Woensdag was er in het provinciaal vormingscentrum in Malle nog een studiedag rond het thema. “Ze bestrijden met gif is niet de beste manier”, zegt schepen van Milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Kool- en pimpelmezen zijn de natuurlijke vijand van de rups. De gemeente wil de vogeltjes mee inzetten om de plaag onder controle te houden. De gemeente gebruikt trouwens nooit gif om de rupsen te bestrijden. We schakelen een firma in die de diertjes opzuigt of verbrandt.” De processierups kan een best vervelend beestje zijn. Wie in aanraking komt met zijn fijne haartjes, krijgt vaak last van jeuk of zelfs ademhalingsproblemen. Bovendien eten ze eikenbomen volledig kaal.

Scholen helpen mee

De 50 nestkastjes hangen in Essen aan de Oude Pastorij, de serviceflats in de Maststraat, Vissenheuvel, begraafplaats Heikant, Schelpheuvelstraat, Over d ‘Aa, Scham, Steenpaal, Karrenmuseum, sportpark, Raaiberg, jaagpad school Horendonk en de Peepolderlaan. “De gemeentelijke basisschool Wigo en de school Don Bosco Mariaberg stappen mee in het verhaal van de mezenkastjes. Wigo is momenteel 92 kastjes aan het maken die dan verkocht worden en in privébomen komen te hangen. Don Bosco Mariaberg maakt een 40-tal kastjes die ze - in samenspraak met de gemeente - op verschillende locaties in ons dorp hangt. De scholen krijgen hiervoor financiële ondersteuning van de gemeente. Samen met de vogelhuisjes die de gemeente maakte, komen we nu al aan 182 mezenkastjes.”

Kalmthout

De gemeente Kalmthout hing zo’n 40 nestkastjes op aan de eiken in Kruisbos, Kapelstraat, Groespolder en Darm. Het gaat om nestkastjes die verschillende soorten mezen een onderkomen bieden. Op die manier hoopt de gemeente, samen met kool- en pimpelmezen, op een natuurlijke manier de strijd aan te gaan met de processierups. Kool- en pimpelmezen voeren hun jongen namelijk grote hoeveelheden rupsen.