Nieuw natuurbeleid in de maak: GroenRand tevreden met ontwikkelingen emz

09 juni 2020

12u32 0 Kalmthout De natuurorganisatie GroenRand reageert tevreden op de ontwikkeling van een nieuw natuurbeleid door de Vlaamse regering. Zo wordt hun De natuurorganisatie GroenRand reageert tevreden op de ontwikkeling van een nieuw natuurbeleid door de Vlaamse regering. Zo wordt hun voorgestelde drietrapsmodel met Regionale Landschappen, Landschapsparken en Nationale Parken onder de loep genomen. Ook van de structurele financiering waar GroenRand naar streeft, zou er sprake zijn voor de komende vijf jaar.

GroenRand vraagt dat de Regionale Landschappen volgens een klaverbladfinanciering de structurele verandering van het natuurbeleid gaan coachen. Dat houdt in dat de basisfinanciering van verschillende bestuursniveaus worden gebundeld tot een geheel dat tezamen de coördinatie en uitvoering mogelijk moet maken. Zo kan de eerste trap van de Regionale Landschappen ook de tweede trap van de Landschapsparken en de derde trap van de Nationale Parken mee invullen.

De Landschapsparken hebben een hogere natuur- en landschapswaarde dan gemiddeld. De bedoeling daarbij is om kleine landschapselementen als bomenrijen of waterlopen te stimuleren. Een derde trap vormen de Nationale Parken. Die landschapsparken zijn echte natuurreservaten. Dat omvat in tegenstelling tot landschapsparken geen landbouw. GroenRand zelf streeft naar Landschapspark Voorkempen langs de Antitankgracht met een oppervlakte van meer dan 11.000 hectare, waarbinnen ruimte is voor één of meerdere Nationale Parken.

Onder de loep

Op die voorstellen heeft het kabinet van minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) geantwoord. De Regionale Landschappen zullen zeker de komende vijf jaar voorzien worden van voldoende structurele financiering. “Op die manier moeten de Regionale Landschappen zich niet bezighouden met de onzekere financiering, maar kunnen ze zich focussen op hun werking en de versterking van hun gebieden en gebiedscoalities.”

Ook het concept van Landschapsparken en Nationale Parken zal onder de loep worden genomen. “Ons kabinet, Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij werken hard daaraan. Het is de bedoeling om de verschillende criteria als de manier van erkennen en selecteren in een van de komende maanden voor bespreking over te maken aan de Vlaamse regering. Ook de (klaverblad)financiering zal op hetzelfde moment voer zijn voor bespreking”, klinkt het.