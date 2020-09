Nieuw kunstgrasveld voetbalclub Koninklijke Heibos SV officieel ingehuldigd: “Dit zal de club een ongelofelijke boost geven” ADA

27 september 2020

17u12 0 Kalmthout Een bescheiden feest voor een belangrijke stap in de geschiedenis van voetbalclub Koninklijke Heibos SV. Zondagnamiddag mocht de eerste ploeg voor de eerste keer spelen op het gloednieuwe kunstgrasveld. De ploeg uit vierde provinciale zal zijn wedstrijden vanaf nu elke keer op een perfect veld kunnen spelen. Ook voor de verenigingen uit de gemeente is het veld een grote aanwinst.

Voetbalclub Koninklijke Heibos SV mocht zondag voor de allereerste keer op hun gloednieuwe kunstgrasveld spelen. Een grote aanwinst voor de ploeg uit vierde provinciale en de verenigingen in de buurt. De afgelopen 50 jaar speelde de club op verschillende locaties in de gemeente maar dankzij het nieuwe kunstgrasveld zal dat niet nodig meer zijn. “Vorig jaar werd de kantine opgeleverd en nu is ook het kunstgrasveld klaar om te gebruiken. Het zal de club zeker een boost geven”, vertelt schepen voor Sport Maarten De Bock (CD&V).

Normaal zou de oplevering van het veld gepaard gaan met een groot feest maar dat is door de coronacrisis niet kunnen doorgaan. Het was burgemeester Lukas Jakobs en de sportschepen die daarom de aftrap gaven. De gemeente betaalde 70 procent van de kosten voor de bouw van de kantine en de aanleg van het veld. De overige 30 procent was voor kosten van de club en de verenigingen. Voor de omgevingswerken, denk aan de aanleg van de parking, wandelpaden en beplanting kwam de gemeente voor 40 procent tussen. In totaal kostte het hele project ongeveer 2,4 miljoen euro.