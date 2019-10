Niels Destadsbader verrast voor Rode Neuzen Dag leerlingen en leerkrachten De Leerexpert Dullingen Toon Verheijen

15 oktober 2019

16u48 0 Kalmthout Meer dan 1.500 scholen hebben zich geregistreerd als Rode Neuzen School en bij hun inschrijving waren ze meteen ook kanshebber voor een exclusief concert van Niels De Stadsbader of K3 en De Leerexpert Dullingen in Kalmthout was één van de weinige gelukkigen. Zij mochten dinsdag Niels ontvangen voor een exclusief concert. En de leerlingen? Die vonden het geweldig. En stiekem ook de leerkrachten.

“Fantastisch dat wij als kleinere school deze prijs wegkapen. Onze kinderen werden helemaal gek toen we hen het nieuws brachten dat Niels Destadsbader naar hier kwam”, lacht Chris Schippers van de Leerexpert. “Ze kennen hem allemaal en dat was dinsdag ook te merken want een paar superfans hebben zéér luid meegebrield met zijn liedjes. En dat ze nadien ook nog met hem op de foto mochten is helemaal fantastisch.” Niels zelf heeft enorm hard uitgekeken naar zijn optreden. “Een beetje anders zijn? Gelúkkig is niet iedereen hetzelfde! Het leven zou anders maar saai zijn. Ik ben dan ook heel blij dat we met onze band hebben gespeeld in ‘De Leerexpert’. Al was ik zélf geen expert in het leren, met zo’n toffe bende weten wij wél hoe je een feestje kan bouwen!”

De Leerexpert Dullingen focust naast het vergroten van de zelfredzaamheid ook specifiek op de integratie van hun leerlingen in de maatschappij. Het in contact komen met mensen buiten de school vinden ze erg belangrijk. Zo zijn er samenwerkingsverbanden de balletschool, het deeltijdskunstonderwijs, een beroepssecundaire school en loopt er een toegankelijkheidsproject om leerlingen in gewone scholen te laten kennis maken met hun eigen leerlingen met meervoudige beperkingen. Dit vergroot de sociale vaardigheden van deze leerlingen. Om hun leerlingen zich beter te laten ontspannen in de school, bouwt de Leerexpert een snoezelruimte. Deze zal ook worden opengesteld voor leerlingen uit andere scholen. Met een halloweenwandeling op 18 oktober willen ze geld inzamelen om de snoezelruimte in te richten. Daarnaast hoopt de school nog geld over te hebben om een elektrische fiets te kopen, waarop een rolstoel kan gezet worden. Zo kunnen de rolstoelgebruikers ook mee genieten van de fietstochtjes.

Het geld van de georganiseerde acties van de school gaat integraal naar hun eigen gekozen project én Rode Neuzen vult dat extra aan met de opbrengst van acties die de rest van Vlaanderen organiseert. Alle info op rodeneuzendag.be.