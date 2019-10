NEOS Kalmthout-Essen blaast 25 kaarsjes uit Toon Verheijen

14 oktober 2019

12u46 0

Het NEtwerk van Ondernemende Senioren (NEOS) viert in Kalmthout en Essen hun 25ste verjaardag. “We zijn fier dat we er al zolang in slagen om boeiende activiteiten en leuke uitstappen te organiseren voor gepensioneerden uit onze regio. We willen onze verjaardag dan ook graag vieren met alle leden uit Kalmthout en Essen op 21 oktober in zaal Strijboshof”, vertelt voorzitter Adri Mathijssen. 3In onze eigen club richten we jaarlijks reizen, zowel meerdaagse- als daguitstappen in. Verder doen we zowel culturele activiteiten als sportieve activiteiten. In de herfst- en winterperiode nodigen we interessante sprekers uit in de prachtige zaal van het Strijboshof, waarbij een hapje en drankje steeds zijn inbegrepen. Wat we ook doen, steeds draait het om een gezellige beleving. Als actieve senioren vinden onze leden ongetwijfeld in ons jaarprogramma iets dat bij hen past.”

Meer info op http://www.neosvzw.be/kalmthout