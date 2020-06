Negen bouwvakkers scheren zich kaal om collega met kanker te steunen: “Onbeschrijflijk gevoel” emz

16 juni 2020

17u17 4 Kalmthout Negen bouwvakkers van het Kalmthoutse bouwbedrijf Jos Dejongh hebben zich kaalgeschoren om hun collega Kris Elst (25) te steunen. Hij zit thuis vanwege lymfeklierkanker. Vorige week verrasten de werkmannen Kris met een bezoekje om hun ‘kale knikker’ te laten zien. “Het pakte me echt”, reageert Kris.

Eind vorig jaar kreeg bouwvakker Kris Elst last van zijn rug. Die klachten sloegen over naar heel zijn lichaam. Begin dit jaar werd er lymfeklierkanker bij hem vastgesteld. Voor zijn collega’s bij bouwonderneming Jos Dejongh kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. “We waren echt geschokt. Het is toen toch wel een paar dagen stil geweest”, vertelt Jos Dejongh zelf.

Door de chemotherapie en de coronacrisis zit Kris momenteel thuis in quarantaine. Vorige week plaatste hij op Facebook een foto van hemzelf met zijn kaal hoofd als gevolg van de chemo. “Toen we dat zagen, werd plots het idee geopperd om ook onze hoofden kaal te scheren. Uiteindelijk besloot negen man om mee te doen, inclusief een aantal jonge arbeiders.”

Straat vol camionettes

Als kers op de taart maakte het bedrijf heel wat foto’s van de solidaire collega’s, die steunbetuigingen als ‘Kris kop op’, ‘Kris, ge zijt ne vechter’ en ‘Wij willen met geweld dat onze held herstelt’. Die beelden werden gebundeld in een album. Vorige week gingen de collega’s met de camion en verschillende camionetten op bezoek bij Kris. Het fotoboek werd in een tas overhandigd met behulp van een kraan van 24 meter hoog.

Dat kwam voor Kris als een totale verrassing. “Heel de straat stond vol camionetten van het werk. Het was echt een onbeschrijflijk gevoel”, vertelt hij. Voor de collega’s was het een fijn weerzien. “Het was een geruststelling om te zien hoe goed hij eraan toe was. En dat hij wilde buitenkomen. We hebben met de ploegmaten onder elkaar dan nog een pintje gedronken. We hopen dat hij snel weer op het werk is.” Kris stelt het inderdaad goed. “De chemotherapie is nog wel volop bezig, maar tegen eind augustus zou het de laatste sessie moeten zijn”, zegt hij.