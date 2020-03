Natuurpunt opent eerste uitkijktoren op Kalmthoutse Heide: “Nieuw perspectief op natuurpracht” Ben Conaerts

08 maart 2020

18u26 0 Kalmthout De Kalmthoutse Heide heeft er een nieuwe trekpleister bij: een uitkijktoren van ruim tien meter hoog, vlak bij het Stappersven. De Stapper, zoals de constructie werd gedoopt, biedt een adembenemend zicht op het omliggende natuurlandschap en werd zondagmiddag officieel ingehuldigd. “Dit gaat een enorme meerwaarde zijn voor de bezoekers”, voorspelt Luc Jordaens van Natuurpunt.

De Kalmthoutse Heide is een van de meest indrukwekkende natuurparels van het land, maar een échte uitkijktoren heeft er nog nooit gestaan. Op initiatief van Natuurpunt is daar nu verandering ingekomen. De natuurvereniging kon zondagmiddag De Stapper inhuldigen, een uitkijktoren van ruim tien meter hoog. De naam van de toren verwijst naar het nabijgelegen Stappersven, een van de grootste vennen in Vlaanderen. Maar wie de trappen neemt naar boven, kan niet alleen het ven bewonderen, maar ook de rest van het omliggende natuurgebied. De Stapper telt vier verdiepingen en op elke verdieping kan je blik werpen in alle vier windrichtingen. Rolstoelgebruikers kunnen niet naar omhoog, maar kunnen de toren wel bereiken via een houten pad vanaf de Verbindingsstraat.

Steenbakkerijen

Opvallend is dat de uitkijktoren gebouwd werd in steen en beton en acht hoeken heeft gekregen. “In een brandgevoelig gebied als de Kalmthoutse Heide een houten toren bouwen, leek ons wat te riskant”, zegt Luc Jordaens van Natuurpunt-conservator van het Stappersven. “Als er brand zou ontstaan, dan zou er van de toren weinig meer overschieten. Daarom hebben we geopteerd voor een stevige, duurzame stenen toren. Tegelijkertijd zijn het materiaal en de vorm een verwijzing naar het steenbakkerijverleden uit de streek. Vroeger waren er hier heel wat steenbakkerijen en werden er turfblokken gewonnen uit het Stappersven. Om dat turf te laten drogen, werden die blokken in een achthoek gelegd. Al die informatie over de historiek van het gebied, valt trouwens te lezen op infoborden. De Stapper moet op die manier ook wat fungeren als informatiepunt.”

N atuurpracht

De uitkijktoren kostte in totaal ongeveer 180.000 euro, maar daarvan heeft Natuurpunt maar zo’n 60.000 euro voor haar rekening moeten nemen. Twee derde van de kostprijs werd betaald met subsidies van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. “De toren gaat sowieso een enorme meerwaarde zijn voor de vele wandelaars en fietsers die hier passeren”, aldus Jordaens. “Samen met partners als Natuurmonumenten en het Agentschap Natuur en Bos zijn we al vijf jaar bezig met het herstellen van de natte en droge heidegebieden, landduinen en vennen en het bestrijden van niet gewenste exoten. Als het project in zomer van 2020 afloopt, zal de natuurpracht zich opnieuw ten volle kunnen ontwikkelen. Dankzij De Stapper gaat de bezoeker daar nu ook vanuit een totaal ander perspectief van kunnen genieten.”