Natuurpunt gaat 42 hectare rododendron verwijderen in gebied Boterbergen op Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

04 september 2019

10u42 0 Kalmthout Natuurpunt start dit jaar met stevige werken aan de Boterbergen op de Kalmthoutse Heide. Bedoeling is om er een open plek van te maken met bosranden. Er zal 42 hectare rododendron verwijderd worden.

Momenteel bestaat het gebied vooral uit 142 hectare dennenaanplanten waarvan nog eens 42 hectare met rododendron. Omdat die begroeiing niet ideaal is voor dieren en planten van bos en heide, wil Natuurpunt het gebied omvormen tot een inheems bos met open plekken en bosranden. De statige dreven blijven wel behouden.

In eerste instantie zullen de exoten verwijderd worden. Een aannemer zal de 42 hectare rododendrons verwijderen. De struiken worden versnipperd en afgevoerd naar een energiecentrale. Dat wordt wel een werk van langere adem omdat er altijd wortels blijven zitten. Het verwijderen zal na twee jaar dan nog eens herhaald worden. Het is daarna de bedoeling dat er een slingerend netwerk van open plekken en bosranden worden gecreëerd op een gebied van zo’n zeven hectare. “We beseffen dat we de afgelopen jaren veel gevraagd hebben van de bezoekers en omwonenden. Sommige delen van het landschap zijn grondig veranderd en de wegen intensief gebruikt door werfverkeer. Ook voor deze werken vragen we begrip en vertrouwen dat de natuur erop vooruit gaat want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”, klinkt het bij het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Om de intensieve werken te duiden, worden de komende weken excursies georganiseerd. Op zaterdag 14 september wordt er gewandeld in de omgeving van de Boterbergen en DE Ster met vertrek om 9.30 uur aan parking Zuid in de Verbindingsstraat. Op zaterdag 16 november wordt er dan weer gewandeld aan de Steerste Heide met vertrek om 9.30 uur aan parking Noord. De derde wandeling vindt plaats op 22 februari 2020 aan de Nolse Duinen met opnieuw vertrek aan parking Noord om 9.30 uur.