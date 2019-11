Na werf van de eeuw volgt feest van de eeuw: gemeente viert einde van werken in Achterbroek Toon Verheijen

09u29 0 Kalmthout De gemeente gaat om het einde van de ‘werf van de eeuw’ te vieren in Achterbroek een groot evenement organiseren. Het idee komt van oppositieraadslid Inneke Bosmans (Open Vld).

De grote werken aan het kruispunt in Achterbroek en aansluitend die van de Roosendaalsebaan die ook volgend jaar verder gaan, startten eerder dit jaar. Omdat ze op momenten nogal ingrijpend waren, werd de werf al snel omgedoopt tot ‘werf van de eeuw’ in Achterbroek. “De werken hebben nogal een grote impact op de inwoners en de handelaars”, zegt Inneke Bosmans (Open Vld). “De gemeente organiseert wel eens vaker iets om grote werven feestelijk af te sluiten, maar wij hopen dat het in Achterbroek net dat ietsje meer gaat zijn. Wij opperen een samenwerking met de plaatselijke handelaars en eventueel nog andere partijen om er een groot feest van te maken.”

De meerderheid was het idee zeker genegen. “Laten we er een feest van de eeuw van maken”, knipoogt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).