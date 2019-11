N-VA pleit voor invoering ‘European Disability Card’ voor mensen met een handicap Toon Verheijen

27 november 2019

10u03 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout gaat de ‘European Disability Card’ (EDC) gebruiken en promoten. Het voorstel werd gedaan door oppositiepartij N-VA op de jongste gemeenteraad.

De EDC-kaart is speciaal voor mensen met een beperking waarmee ze kunnen aantonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Ze komen ermee in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. “In het verleden stonden Kalmthoutse inwoners met een beperking soms in de koude, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden bewijzen”, zegt raadslid Anita Van der Poel (N-VA). “Hierdoor liepen personen met een beperking onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis. Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, is er nu de EDC-kaart, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.”

Aansporen

N-VA pleit er nu voor om die kaart ook in Kalmthout in te voeren. “Enerzijds hopen we dat de OCMW- en gemeentelijke diensten de kaart zullen invoeren binnen de eigen dienstverlening”, zegt Anita Van der Poel. “Anderzijds vragen we ook dat het gemeentebestuur de lokale handelaars en verenigingen stimuleert om deze kaart te erkennen en dat ze waar mogelijk voordelen voor de dragers van deze kaart willen voorzien.” Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.