N-VA Kalmthout wil extra steun voor winkels en horeca Toon Verheijen

18 maart 2020

14u38 0 Kalmthout De N-VA in Kalmthout pleit net als andere afdelingen van de partij in Vlaanderen om vanuit de gemeente extra steunmaatregelen uit te werken voor winkeliers en horecazaken. Ze vragen een extra tegemoetkoming.

De Vlaamse regering heeft meteen na de afkondiging van het rampenplan al heel wat stappen gezet om de meest negatieve gevolgen op te vangen voor de handelaars en bedrijven. Zo komt er een forfaitair bedrag van 4.000 euro voor cafés en restaurants die helemaal moeten sluiten, maar ook een bijdrage van 2.000 euro voor winkels die in het weekend dicht moeten blijven. Ook komt er een steunfonds van 5 miljoen euro voor jeugd en sociaal toerisme.

“Wij pleiten ervoor om bovenop het forfaitaire bedrag van 4.000 euro van de Vlaamse overheid aan cafés en restaurants een maandelijkse premie van 500 euro voor de Kalmthoutse cafés en restaurants te voorzien. Voor winkels zou dat 250 euro zijn. Verenigingen die activiteiten hebben moeten afzeggen in gemeentelijke zalen of met huur van gemeentelijke infrastructuur de huurgelden of de eventuele annulatievergoedingen niet zouden moeten betalen. Reeds betaalde huurgelden zouden moeten worden teruggestort.”