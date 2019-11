N-VA Kalmthout vraagt wachtende autobestuurders om motor uit te zetten aan spoorwegovergang ADA

24 november 2019

10u37 0 Kalmthout Op koude herfstdagen zien je het vaak: autobestuurders laten hun motor draaien terwijl ze wachten. Met de slogan ‘Super! Motor uit tijdens het wachten’ voert N-VA Kalmthout campagne aan de gesloten spooroverweg. “Het uitzetten van de motor is een kleine moeite voor een gezondere omgeving”, verklaart bestuurslid Jan Bosmans.

“Mensen laten hun motor vaak draaien uit gemakzucht wanneer ze stilstaan, bijvoorbeeld voor een gesloten overweg”, vervolgt Jan Bosmans. “Het stationair draaien is nochtans verboden volgens het verkeersreglement. Los daarvan is het uitzetten van de motor een kleine moeite. Het wordt dan wel iets frisser in de auto, maar het betekent een wereld van verschil voor onze luchtkwaliteit.”

Strengere handhaving

In het verleden hebben specialisten al gepleit voor een strengere handhaving van de wet, om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Zodra je een minuut of meer stilstaat, loont het om de motor uit te zetten. Ook de geur- en geluidshinder die draaiende motoren veroorzaken is niet te onderschatten.