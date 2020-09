Muziekcentrum en evenementenplanners bundelen krachten voor vier culinaire belevingsavonden: “We moéten de eventsector staande houden” emz

09 september 2020

17u16 10 Kalmthout Het Kalmthoutse muziekcentrum Mimuze van Lindsay Benoodt en Mike Smeulders slaat de handen in elkaar met evenementenplanners Nadia Onraet en Mirko Paglia. Met ‘Mimuze D-Lux’ zetten ze vier culinaire belevingsavonden op poten. En dat gebeurt coronaveilig. “Zonder gevaar kunnen mensen zich amuseren”, aldus Paglia. Het eerste evenement met een liveconcert van zangeres Silvy De Bie staat gepland op vrijdag 25 september.

De coronacrisis heeft afgelopen zomer serieuze klappen uitgedeeld aan de evenementensector. Maar evenementenmanagers Mirko Paglia van SeventyFour Creations in Kapellen en Nadia Onraet van Tempo Per Te in Malle hebben genoeg van al die negativiteit. “Het wordt tijd dat we dat omzetten in iets positief”, zeggen ze in koor.

Totaalpakket

Met dat engagement in het achterhoofd besloten ze in zee te gaan met Mimuze, een muziekcentrum dat ook over een bar en een concertzaal beschikt. Al snel was een concept van all-in geboren. “Normaal gezien drink je een aperitief, ga je uit eten, pik je een concertje mee en drink je erna nog iets. Dat willen wij nu in één pakket brengen in de vorm van ‘fine dining’. Daarbij staat de beleving centraal”, klinkt het bij de organisatie.

Dat alles gebeurt met respect voor de coronamaatregelen. “We hebben geopteerd voor een bezetting van ongeveer 100 personen met tafeltjes van steeds vier personen. De evenementenmatrix heeft ons overigens groen licht gegeven en ook de gemeente Kalmthout steunt ons. Ook al gaan we hier niet het grote geld mee verdienen, we willen laten zien dat het kan. Want we willen bezig blijven. We moéten de eventsector staande houden. Het is nu of nooit.”

Liefde voor Muziek

Op 25 september mag zangeres Silvy De Bie de spits afbijten. Ze is bekend als zangeres van de dancegroep Sylver en nam ook deel aan het populaire muziekprogramma ‘Liefde voor Muziek. “Haar optreden zal in teken van ‘Liefde voor Muziek’ staan. De tweede avond in oktober is met chocolatier Dominique Persoone. In november komt een stand-up comedian optreden. Afsluiten doen we met een kerstdiner inclusief een special act.” Of er na de vier evenementen nog een vervolg aan de samenwerking komt? “Het is wel de bedoeling dat we dit op lange termijn te blijven doen. Onze droom is een coronaproof festivalletje”, besluiten Onraet en Paglia.

De culinaire belevingsavonden ‘Mimuze D-Lux’ vinden plaats op 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december in de concertzaal van Mimuze op de Brasschaatsteenweg 268B in Kalmthout. De prijs voor het eerste evenement bedraagt 125 euro. Een aperitief, een driegangenmenu, aangepaste wijnen, een optreden van Silvy De Bie en een Pandora-armbandje inclusief. Meer informatie en tickets via www.mimuze.be.