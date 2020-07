Mountainbikers kunnen hun hartje ophalen op nieuw parcours in Kalmthoutse Heide Toon Verheijen

09 juli 2020

22u42 0 Kalmthout Fervente mountainbikers kunnen vermoedelijk vanaf dit najaar echt hun hartje ophalen op de het Grenspark Kalmthoutse Heide. DE gemeente Kalmthout is al gestart met het afpijlen van de verbindingsroute van zo’n 48 kilometer. Er komen ook vier uitdagende korte routes van hooguit negen kilometer. De gemeente Woensdrecht (Nederland) is voortrekker in het dossier.

Gino Vanthillo van de sportdienst in Kalmthout is sinds enkele dagen bezig met het afpijlen van de verbindingsroute voor de mountainbikers op Kalmthouts grondgebied. “We hangen er nu voor de zekerheid altijd wel een bordje bij dat het nog niet volledig klaar is”, lachen Gino Vanthillo en burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “We kregen er immers héél veel vragen over. Het gaat wel een héél mooie route worden. De verbindingsroute zelf is 48 kilometer en is redelijk vlot toegankelijk. Voor de korte lussen Stoppelbergen (6km), Wildernissen (9 kilometer), Volksabdij (5,8km) en Staartse Heide (6,1km) is er al iets meer behendigheid nodig. Volgens toch redelijk geoefende mountainbikers zijn ze best pittig.”

Woensdrecht

Er is al een tijdje sprake van de mountainbikeroute, maar omdat er één klacht is ingediend is er uiteindelijk toch een vergunning aangevraagd moeten worden. Die is nu in orde zodat de route gefinaliseerd kan worden. De credits gaan volgens de gemeente Kalmthout volledig naar de buren in Woensdrecht. “Wij vinden het vooral belangrijk dat vanuit Belgische zijde de mensen hun weg naar de route vinden en dat naast de wandelaars en de paarden ook de mountainbikers er hun plaats krijgen mét respect voor de natuur.”