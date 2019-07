Mountainbiker dood teruggevonden op Kalmthoutse Heide Patrick Lefelon

01 juli 2019

08u47 838 Kalmthout De 37-jarige Wim Vansand uit Mol is dood teruggevonden op een mountainbike-pad van de Kalmthoutse Heide. Hij lag naast zijn fiets. Vermoedelijk is de man onwel geworden en overleden. Hij was sinds gisterenmiddag vermist.

De zoektocht naar de vermiste fietser op de Kalmthoutse Heide werd rond 14 uur afgeblazen. Politiemensen troffen samen met de brandweer en boswachters het stoffelijke overschot van Wim Vansand aan op het terrein. De man lag naast zijn fiets. Er zijn geen aanwijzingen dat er iemand anders bij zijn overlijden betrokken is. Evenmin ziet het ernaar uit dat hij een ongeval heeft gehad.

Wim Vansand was gisterennamiddag rond 12.30 uur voor een fietstocht op de Kalmthoutse Heide vertrokken van bij zijn schoonouders in Kalmthout. Zijn auto liet hij achter op de parking van natuureducatiecentrum De Vroente aan de Putsesteenweg. Rond 19 uur verwittigde de familie de politie omdat Wim nog steeds niet terug was. Zijn auto stond nog op de parking.

“Zowel zondagavond als maandagmorgen heeft de politiehelikopter het terrein afgezocht, maar geen spoor gevonden van de vermiste man”, zei Patrick De Smedt, woordvoerder van de politiezone Grens eerder. “Op een coördinatievergadering is beslist om dan op de grond een zoekactie op te zetten. De federale politie heeft speurhonden en ook vier vanaf nu op de grond verder te zoeken. Er worden speurhonden en paarden van de federale politie ingezet.”

“Onwel geworden"

De politie stuurde agenten op de fiets door een aantal woonwijken die vlakbij de Kalmthoutse Heide zijn gelegen. Tegen het middaguur trokken terreinwagens van de brandweer met politiemensen aan boord de Kalmthoutse Heide in. Later volgden de agenten te paard en met speurhonden.

Na twee uur zoeken leverde de zoekactie resultaat op. Voor Wim Vansand kon geen hulp meer baten. De man is vermoedelijk onwel geworden. Hij kampte in het verleden met gezondheidsproblemen. Dat in combinatie met de hitte van zondagmiddag kan hem fataal zijn geworden.

Er komt nog een lijkschouwing. Het Antwerpse parket heeft geen sporen gevonden van een ongeval of de tussenkomst van een ander persoon bij de dood van Wim Vansand.

Op sociale media had Wim, die recent van job was veranderd en in een garage in Geel werkte, nog laten weten dat hij zaterdag al een stevige inspanning had geleverd. Hij maakte toen een tocht van 45 km aan 25 km/uur in de Rauwse Meren, in de buurt van zijn woonplaats in Mol.