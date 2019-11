Meer parking voor Strijboshof en voetbalterreinen Achterbroek in nieuw plan Toon Verheijen

04 november 2019

14u16 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout is bezig met het opmaken van twee nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het gaat om het Strijboshof en de voetbalterreinen van Achterbroek. Strijboshof zou daarmee eventueel kunnen uitbreiden en kan extra parking krijgen.

De bedoeling van zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan is het vastleggen van de twee locaties en eventuele uitbreidingen te kunnen voorzien. Het RUP Strijboshof voorziet in extra parkeerplaatsen voor het bestaande complex van restaurant en feestzaal en de mogelijkheid voor een bijkomende feestzaal te bouwen. Ook bij de voetbalterreinen komt er meer ruimte om te parkeren én krijgen de bestaande voetbalvelden een correcte bestemming. De terreinen zullen dan ingekleurd worden als gebied voor dagrecreatie.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 11 november tot en met 9 januari 2020. De start- en procesnota’s van de RUP’s vind je op www.kalmthout.be/RUP. Je kan de nota’s ook inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening aan Kerkeneind van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur of in de namiddag na afspraak via 03 620 22 32. De gemeente voorziet ook een participatiemoment op woensdag 13 november in de grote zaal van het Strijboshof aan de Achterbroeksteenweg. Om 20 uur wordt het RUP Strijboshof toegelicht en om 21 uur dat van de voetbalterreinen in Achterbroek.