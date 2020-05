Marc Herrijgers van De Oude Heihoef en camping Grensland hoopt op heropening : “Op ons platteland is social distance perfect mogelijk” Toon Verheijen

21 mei 2020

09u24 0 Kalmthout Marc Herrijgers telt stilletjes af naar 8 juni. Hij hoopt dan dat de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet voor campings en verhuurders van vakantieverblijven om weer open te mogen gaan. Want nu is het een doodse stilte op de grens tussen Nieuwmoer en Essen. “Als er ergens social disctance bewaard kan worden, dan is het juist hier”, zucht Marc Herrijgers. Hij doet ook een oproep om zodra het kan te reizen in eigen land. “Je zou ervan verschieten welke rust je bij ons nog kan vinden.”

Af en toe rinkelt de telefoon nog vertelt Marc. “Mogen we komen Marc ? Het is zo’n mooi weer.” Maar telkens moet je ze ontgoochelen”, vertelt Marc Herrijgers die naast de vakantiewoningen op De Oude Heihoef – waar ook Marcs paardenfokkerij is – ook de naturistencamping Grensland uitbaat. Ver van de vakantiewoningen en de boerderij, volledig omgevingen door bomen en planten. Wie er komt, is honderd procent privacy gegarandeerd.



Marc neemt ons me naar de camping en laat de grote plaatsen zien. Grote plaatsen elk voorzien van een eigen wc, stroom, een verlichtingslamp en zelfs wifi. Alles omgeven door groen en in het midden een kleine zwemvijver. “Maar kijk naar die staanplaatsen: zo’n grote vind je nergens in België. Als je hier de social distance al niet kan bewaren, dan weet ik het ook niet meer. Ergens heb ik uiteraard ook wel begrip voor de regels. Kijk naar de campings aan bijvoorbeeld de kust waar de caravans soms héél dicht bij elkaar staan. Of naar campings waar horeca en gemeenschappelijke ruimtes zijn. Maar hier is er niéts. Geen receptie, geen horeca. Niets. Ja één chaletje waar wat gemeenschappelijk grief staat zoals wat ijskastjes en een lounge set. Daar kunnen ze ook hout nemen voor hun vuurtje ’s avonds. En een petanquebaan. Hebben ze dan schrik dat onze klanten daar massaal gaan samenkomen ?”

Nochtans waren alle voorbereidingen getroffen voor een nieuw topseizoen. De grote en luxueuze sanitairwagen stond weer op zijn plaats. De sauna zou ook weer komen. Na 1 oktober moeten die immers verdwijnen. Een verplichting van de overheid. Daarom ook dat Marc jaren geleden is gestopt met zijn glamping, het kamperen in luxueuze tenten. Het opstellen en afbreken vergde dan telkens te veel tijd. “Met corona hebben we nu ook extra geïnvesteerd in sanitair. We hebben achteraan op het terrein twee buitendouches gemaakt. Allemaal voor extra hygiëne. Dat is trouwens ook eigen aan mensen die onze camping bezoeken. Allemaal mensen die enorm op hygiëne gesteld zijn.”



Huisjes

We laten Grensland achter ons en wandelen terug naar De Oude Heihoef. Je hoort de paarden, maar het is de enige bedrijvigheid die er is. De vakantiewoningen staan er maar stilletjes bij. “Hier geldt net hetzelfde”, zucht Marc. “We bieden alles aan zoals handdoeken en linnen die daarna allemaal goed gewassen worden. Na elke verhuur worden de huisjes gekuist en ontsmet. Alles is er ook privé, niets gemeenschappelijk. Waarom kan dat dan niet verhuurd worden ? Het is mij ook een raadsel. In Nederland mogen ze wel op. Waarom dan hier niet. Voor ons is het onze hoofdactiviteit niet, maar het ligt hier wel en dan wil je dat mensen er van kunnen genieten.”

