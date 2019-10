Lezing over Antwerpenaar Hugo Van Kuyck die rol speelde bij D-Day in Normandië tijdens WOII Toon Verheijen

14 oktober 2019

13u44 1 Kalmthout Antwerpenaar Hugo Van Kuyck speelde een cruciale rol speelde bij de landing in Normandië begin juni 1944. vtbKultuur Kalmthout organiseert rond de man een lezing op donderdag 17 oktober. Luitenant-kolonel Eric Rombouts komt de lezing geven. De Kalmthoutse

“Hugo Van Kuyck werd geboren in Antwerpen op 1 december 1902. Hij behoorde tot een bekende artistieke familie en was ook de kleinzoon van Frans Van Kuyck. Die liet in Kalmthout Villa Zwaluwdak bouwen, de villa aan Heuvel waar nu nog het OCMW zit”, vertelt Alain ’TKindt van vtbKultuur Kalmthout. “Op 10 mei 1940 verliet Van Kuyck ons land. Als koerier voor de Belgische regering Spaak trok hij ook naar Frankrijk. Daar ging hij in dienst bij het Amerikaans leger. Als luitenant kreeg hij de opdracht om de stranden aan de Normandische kust in kaart te brengen. Hij legde zijn conclusies voor aan de Generale Staf der Geallieerde Strijdkrachten en beval de landing in Normandië begin juni 1944. Aan de hand van foto’s van originele documenten schetst luitenant-kolonel Eric Rombouts een beeld van de vergeten held Hugo Van Kuyck.”

De lezing vindt plaats om 20 uur in het Strijboshof. Inschrijvingen en betaling via: BE 60 973 189 231 270