Leopoldstraat wordt fietsstraat Toon Verheijen

27 mei 2019

18u25 0

De Leopoldstraat in Heide is voortaan een fietsstraat. In een fietsstraat blijft autoverkeer mogelijk, maar de automobilisten mogen de fietsers niet voorbijsteken. Ze mogen er ook niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Wanneer het om een enkelrichtingsstraat gaat, mogen de fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Als het om een dubbelrichtingsstraat gaat dan enkel het wegvak van hun rijrichting.