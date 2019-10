Lennert (15) slachtoffer van zinloos geweld: “Met vijf tegen één, wat een laffe daad” Toon Verheijen

06 oktober 2019

16u15 14 Kalmthout De 15-jarige Lennert Basitaensen zal zijn avondje uit naar Bal Tazaar in Kalmthout nog lang herinneren. De jongen werd er brutaal in elkaar geslagen door vijf jongemannen. Hij zal al minstens een tiental dagen niet aar school kunnen en voetballen bij de U16 van Beerschot zal er ook niet inzitten. “Met vijf tegen één, wat een laffe daad.”

Lennert trok zaterdagavond samen met zijn vriendin en enkele kameraden naar Bal Tazaar in Kalmthout, een van de grootste tentfuiven in de regio. Rond 1.30 uur was de jongeman samen met zijn vriendin naar buiten gegaan om een frietje te eten. “Plots zag ik een groepje van vijf gasten op ons af komen wandelen”, vertelt Lennert. “Ik dacht eerste dat ze naar de bonnetjesstand gingen, maar plots stonden ze rond mij. Een van de mannen herkende ik van een incident bijna drie jaar geleden. Dat werd toen opgelost met schuldbemiddeling en de afspraak was dat we elkaar zouden mijden. ‘Weet je nog wie ik ben’ vroeg hij. Hij wilde het afhandelen voegde hij er aan toe. Ik wilde dat absoluut niet, maar plots kreeg ik rake klappen en belandde ik op de grond.”

Verwondingen

Een gapende hoofdwonde, een stevig toegetakelde kaak, een geperforeerd trommelvlies, een hersenschudding en pijn in de rug. Dat is wat Lennert overhoudt aan het brutale geweld van het vijftal. Hij mag een tiental dagen niet naar school en voetballen bij Beerschot zit er ook niet meteen in. “Alles samen heeft het misschien maar een tiental seconden geduurd, maar met vijf personen kun je dan al heel wat klappen uitdelen”, zucht Lennert. “Eigenlijk een laffe daad om met vijf op mijn af te komen. Of ik nu schrik heb om hem nog eens tegen te komen ? Neen, want als het aan mij ligt zal ik hem gewoon straal negeren en voorbij wandelen. Ik wil geen ruzie en ik vraag me af waarom hij mij opnieuw opzocht.”

Klacht

Na de vechtpartij werd Lennert rechtgeholpen door een getuige en werd hij door de security overgebracht naar de EHBO die hem later naar de spoed van AZ Klina brachten waar zijn moeder hem is komen halen. Het bericht dat de moeder op sociale media deelde, werd niet minder dan 8.000 keer gedeeld en er kwamen ruim 2.000 reacties op. “Heel wat mensen die echt bezorgd waren en blijkbaar getuigen waren van het incident. Mensen die we totaal niet kennen die zelfs aanboden of ze me van school moesten komen halen. Blijkbaar heeft de groep ook nog andere jongeren lastiggevallen. We gaan maandag klacht indienen bij de politie in Antwerpen. Hopelijk kunnen ze de verdachten identificeren. Wij laten het hier niet mij, want dit is echt puur zinloos geweld.”