Leerlingen Gitok maken monument voor reis naar Auschwitz: “Dit zal erin hakken. Dat beseffen we” Toon Verheijen

27 januari 2020

15u13 0 Kalmthout Negentien leerlingen van Gitok gaan begin mei mee met ‘De Trein der 1.000’ naar Auschwitz. Om hun reis extra kracht bij te zetten, ontwierpen en maakten ze zelf een pop-upmonument dat ze maandag – dag op dag 75 jaar geleden werd het concentratiekamp bevrijd – aan het station in Heide hebben ingehuldigd. “Deze reis gaat ongetwijfeld indruk op ons maken”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ‘Trein der 1.000’ is een intiatief van het War Heritage Institute en de Auschwitz Stichting. Begin mei trekken duizend leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs vanuit verschillende landen in Europa naar het concentratiekamp. Onder hen dus ook 19 leerlingen van Gitok. “Dit is een unieke kans”, vertellen Senne Reynaert en Lucas Reys, twee van de laatstejaars die mee mogen. “Het gaat ongetwijfeld beklijvend zijn. Niet alleen om te voelen hoe was om als gezin gescheiden te worden, maar ook de gaskamers zelf. De Holocaust is zo verschrikkelijk geweest, we mogen dat nooit vergeten.”

Dat beamen ook Noah Crols en Kéano Van Den Bergh. “Hopelijk kunnen we er achteraf iets mee doen om onze leeftijdsgenoten te kunnen laten zien en voelen waartoe haat en racisme kan leiden. Miljoenen Joden zijn er destijds op gruwelijke wijze vermoord. Vandaag gebeuren er nog altijd vreselijke dingen. Het zal erin hakken. Dat beseffen we.”

Monument

Om het project extra in de verf te zetten, hebben de leerlingen van Gitok een eigen monument gemaakt. “Ze hebben dit zelf bedacht, ontwerpen én gemaakt”, zegt leerkracht Maurits Meire. “De verschillende elementen die ze gebruikt hebben, verwijzen naar het concentratiekamp. Centraal element is de poort die verwijst naar de gruwel, het perverse, het cynische. Maar met onze poort willen we een brug slaan naar solidariteit. We willen blijven geloven in de goedheid van de mens. We kozen er bewust voor om het op 27 januari in te huldigen omdat het dan precies 75 jaar geleden is waarop heel de wereld de bevrijding van Auschwits-Birkenau herdenkt. Het monument toont boodschappen van verdraagzaamheid en vrede van onze leerlingen uit het laatste jaar. Zo wilde school stilstaan bij de herinnering aan de Holocaust en vooruitblikken naar een toekomst waarin verdraagzaamheid, vrede en respect centraal staan.”

Indrukwekkend

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) is ook onder de indruk van wat de leerlingen van Gitok hebben gemaakt. “De Holocaust is een gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis”, zegt Lukas Jacobs. “Ik vind het knap dat deze leerlingen aan dit project willen meewerken, want van mensen die er al geweest zijn hoor ik telkens hetzelfde: het hakt er verschrikkelijk hard in. Het zal enerzijds een gezellige reis worden, maar anderzijds zal de confrontatie met het verleden en de realiteit dat het concentratiekamp is geweest enorm hard zijn. Ik kan de leerlingen alleen maar bewonderen dat ze zich geëngageerd hebben én dat ze dit prachtig monument gemaakt hebben.”