Laag waterpeil op visvijver Hortensiadreef: gemeente overweegt om vissen te verplaatsen Toon Verheijen

20 september 2019

11u40 0 Kalmthout De waterstand van de visvijver aan de Beukendreef en Hortensiadreef is alarmerend laag. De toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Als er geen beterschap komt, overweegt de gemeente om de vissen te verplaatsen naar een andere vijver aan Gitok.

De gemeente kreeg de voorbije dagen heel wat bezorgde reacties van passanten over de lage waterstand vooral omdat er op de vijver heel wat vis zit. “Momenteel staat er zo’n twintig centimeter water over de hele oppervlakte”, klinkt het bij de milieudienst van de gemeente die de situatie op de voet volgt. “Het is een verdrogingsfenomeen dat we ook op andere vijvers en vennen in de gemeente zien. Daarom werd er eerder deze zomer ook al een captatieverbod ingevoerd.”

De lage waterstand heeft voorlopig nog geen vissterfte tot gevolg, maar ze hebben het wel moeilijk door de lage zuurstofwaarden in het water. “We hebben al een meetpunt laten installeren dat dagelijks wordt gecontroleerd. De situatie is de voorbije dagen vrij stabiel. We kunnen het waterpeil kunstmatig niet verhogen, want dan moeten we drinkwater gebruiken. Dat is technisch, ecologisch en financieel niet echt aan te raden. Bovendien zou dat water al snel opgaan in het grondwater en het bosgebied. Om het water in de vijver met tien centimeter te doen stijgen, zou je al tot duizend kubieke meter water nodig hebben. Bijkomend probleem is dat drinkwater een andere samenstelling heeft dan het water in de vijver en bestaat een groot risico op vissterfte. Door het bijpompen van water zou ook het slib omgewoeld worden en dat zorgt er dan weer voor dat het zuurstofpeil nog meer gaat dalen.”

Vijver van Gitok

De milieudienst hoopt dus stiekem dat de vijver snel weer gevuld geraakt op natuurlijke wijze met regenwater. “Maar als dat toch niet gebeurt, dan zullen we de vissen uit de vijver halen en laten overbrengen naar de vijver van Gitok. Er zijn al contacten geweest met een gespecialiseerde firma over elektrisch afvissen. Bij elektrisch afvissen wordt een elektrisch veld gecreëerd in het water met twee elektroden en daartussen een schepnet. Wanneer de vissen in dat elektrisch veld komen, geraken ze verdoofd en kunnen ze gemakkelijk opgeschept worden. Maar dat is dus pas een laatste hulpmiddel, want ook afvissen zorgt voor enorm veel stress bij de vissen.”