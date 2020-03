Kweek eens avocadoplant in hip glaasje: Arboretum Kalmthout start expo Toon Verheijen

06 maart 2020

16u30 0 Kalmthout Het Arboretum opent dit weekend een tentoonstelling rond avocado’s en rond de hydrocultuur voor het kweken van planten. Daaraan gekoppeld zijn er verschillende speciale ontwerpen te zien van kweekglaasjes en houdertjes voor bolgewassen, zaden en pitten.

Er gaat extra aandacht naar de avocadoplant, die in opmars is als kamerplant. “Designers van over de hele wereld hebben zich de laatste jaren op de avocadohype gestort”, zegt Bram Rammeloo van het Arboretum. “Schaaltjes, vaasjes en pithouders om zelf je avocadoplantje te kweken zijn er in alle maten en vormen. Het ene al wat origineler dan het andere.”

Kunstenaars

Het Arboretum Kalmthout pakt uit met avocadovaasjes en -pithoudertjes van over de hele wereld. “Het gaat om stukken van topdesigners zoals Michael Anastassiades en Jackie Sneade uit Groot-Brittannië of de Japanners Daisuke Tsumanuma en Kenichi Yamada”, zegt Bram Rammeloo. “We hebben ook een uitgebreide verzameling van kleurrijke, kindvriendelijke 3D-prints in alle maten en vormen.” De expo loopt van 7 tot 29 maart.

Hoe kweek je zelf een avocadoplant ?

1. Prik drie of vier tandenstokers in het midden van de pit en richt ze schuin naar boven.

2. Hang de pit in een glas water en zorg dat de pit voortdurend het water raakt

3. Zet het glas op een lichte plaats

4. Spoel het glas om de twee weken om schimmelvorming te voorkomen

5. Na een maand splijt de pit in twee en komt de kiem tevoorschijn

6. Is de plant 25 tot 30 centimeter hoog, dan is het tijd om te verpotten

7. Wie het proces wil versneller, kan de bruine schil verwijderen van de pit en die inwikkelen in een koffiefilter of huishoudpapier en dan in een goed afgesloten zipzakje. Wanneer de wortel zichtbaar is, verplaatsen naar het vaasje of de pithouder.