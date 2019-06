Kruispunt in Achterhoek twee maand volledig afgesloten Ben Conaerts

30 juni 2019

19u06 0 Kalmthout Het kruispunt in Achterhoek wordt deze zomer heraangelegd. Daardoor zal het kruispunt twee maand volledig afgesloten zijn voor het autoverkeer.

Op maandag 1 juli start fase 6 van de werken aan het kruispunt in Achterbroek. Tijdens die fase legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt volledig opnieuw aan. Heel het kruispunt gaat eruit, er worden afslagstroken aangelegd op de noord-zuid-as en fietsers krijgen meer ruimte én veiligere oversteekplaatsen.

De werken zullen tot flink wat hinder leiden. Het kruispunt wordt in juli en augustus namelijk volledig afgesloten. Doorgaand verkeer volgt in alle richtingen de grote omleiding. De handelaars blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt wel passeren. Plaatselijk verkeer houdt rekening met de aangepaste snelheid en enkelrichtingsregeling in heel wat straten.

Tegelijkertijd wordt er op de Roosendaalsebaan verder aan de nutsleidingen en de gasleiding gewerkt. Daardoor is de baan vanaf het Handelaar enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Aan de werfzones staan er tijdelijke verkeerslichten. De rijweg is er beperkt tot één rijvak. De bussen van De Lijn passeren tijdens de schoolvakantie niet meer via Achterbroek, maar via Wildert.

Het AWV legt eind augustus ook nieuwe asfalt op een deel van zowel de Brasschaatsteenweg als de Kalmthoutsesteenweg. Tijdens juli en augustus passeert er namelijk geen doorgaand verkeer langs Achterbroek en zo blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Tijdens de asfalteringswerken eind augustus zijn de Brasschaatsteenweg en Kalmthoutsesteenweg beperkt toegankelijk.

De meest actuele info over de werken vind je op www.hetpluspunt.be.